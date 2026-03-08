كادت تؤدي لكارثة.. اشتباك بين جماهير رينجرز وسلتيك في الملعب عقب دربي جلاسكو

الأحد، 08 مارس 2026 - 21:38

كتب : FilGoal

رينجرز ضد سيلتيك

حقق سيلتيك الفوز على رينجرز بركلات الترجيح في ربع نهائي كأس الاتحاد الاسكتلندي.

الوقت الأصلي من المباراة انتهى بالتعادل بدون أهداف قبل أن يحسم سيلتيك المباراة بالفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

جيمس تافيرنيير ودجيدي جاساما هما من أهدرا ركلتي الجزاء لفريقهما.

وتأهل سيلتيك لنصف النهائي، وسيتم تحديد منافسه في الدور المقبل عن طريق قرعة ستقام عقب نهاية المباريات.

وشهدت المباراة عقب نهايتها دخول جماهير رينجرز لأرضية الملعب في محاولة للاشتباك مع جماهير سيلتيك ولكن الأمن تدخل ومنع اشتباك الطرفين ليمنع كارثة داخل أرض الملعب.

أبردين هو حامل لقب النسخة الماضية من كأس اسكتلندا بعد الفوز على سلتيك في النهائي بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح.

سلتيك رينجرز كأس اسكتلندا
