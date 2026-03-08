كادت تؤدي لكارثة.. اشتباك بين جماهير رينجرز وسلتيك في الملعب عقب دربي جلاسكو

حقق سيلتيك الفوز على رينجرز بركلات الترجيح في ربع نهائي كأس الاتحاد الاسكتلندي.

الوقت الأصلي من المباراة انتهى بالتعادل بدون أهداف قبل أن يحسم سيلتيك المباراة بالفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

جيمس تافيرنيير ودجيدي جاساما هما من أهدرا ركلتي الجزاء لفريقهما.

وتأهل سيلتيك لنصف النهائي، وسيتم تحديد منافسه في الدور المقبل عن طريق قرعة ستقام عقب نهاية المباريات.

وشهدت المباراة عقب نهايتها دخول جماهير رينجرز لأرضية الملعب في محاولة للاشتباك مع جماهير سيلتيك ولكن الأمن تدخل ومنع اشتباك الطرفين ليمنع كارثة داخل أرض الملعب.

"It is an ugly, ugly end to what has been a superb game of football" Chaos breaks out on the pitch at Ibrox as both sets of fans end up on the pitch following Celtic's penalty shootout win over Rangers pic.twitter.com/m8cmSHEkGM — Premier Sports (@PremSportsTV) March 8, 2026

أبردين هو حامل لقب النسخة الماضية من كأس اسكتلندا بعد الفوز على سلتيك في النهائي بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح.