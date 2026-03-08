تشكيل إنتر - بيو إسبوزيتو وبوني أساسيان.. ولاوتارو على الدكة أمام ميلان

الأحد، 08 مارس 2026 - 20:49

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - سيباستيانو إسبوزيتو - إنتر

أعلن كريستيان كيفو المدير الفني لإنتر تشكيل فريقه لمواجهة غريمه في المدينة ميلان.

ويلعب إنتر أمام ميلان في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 28 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ويشارك الثنائي أنجي يوان بوني وفرانشيسكو بيو إسبوزيتو بشكل أساسي.

ويتواجد لاوتارو مارتينيز على مقاعد البدلاء بعد تعافيه من الإصابة، بينما يغيب ماركوس تورام.

وجاء التشكيل كالتالي:

الحارس: يان سومر

الدفاع: يان بيسيك – مانويل أكانجي – أليساندرو باستوني

الوسط: لويس هنريكي – نيكولو باريلا – بيوتر زيلينسكي – هنريك مخيتاريان – فيديريكو ديماركو

الهجوم: فرانشيسكو بيو إسبوزيتو – أنجي يوان بوني

ويتصدر إنتر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 67 نقطة ويبتعد بفارق 10 نقاط عن ميلان الوصيف

ميلان إنتر لاوتارو مارتينيز
