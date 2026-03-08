تشكيل إنتر - بيو إسبوزيتو وبوني أساسيان.. ولاوتارو على الدكة أمام ميلان
الأحد، 08 مارس 2026 - 20:49
كتب : FilGoal
أعلن كريستيان كيفو المدير الفني لإنتر تشكيل فريقه لمواجهة غريمه في المدينة ميلان.
ويلعب إنتر أمام ميلان في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 28 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.
ويشارك الثنائي أنجي يوان بوني وفرانشيسكو بيو إسبوزيتو بشكل أساسي.
ويتواجد لاوتارو مارتينيز على مقاعد البدلاء بعد تعافيه من الإصابة، بينما يغيب ماركوس تورام.
وجاء التشكيل كالتالي:
الحارس: يان سومر
الدفاع: يان بيسيك – مانويل أكانجي – أليساندرو باستوني
الوسط: لويس هنريكي – نيكولو باريلا – بيوتر زيلينسكي – هنريك مخيتاريان – فيديريكو ديماركو
الهجوم: فرانشيسكو بيو إسبوزيتو – أنجي يوان بوني
ويتصدر إنتر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 67 نقطة ويبتعد بفارق 10 نقاط عن ميلان الوصيف
نرشح لكم
تقرير يكشف موقف مبابي من المشاركة أمام مانشستر سيتي ماذا قالت الصحف عن ظهور حمزة عبد الكريم الأول مع برشلونة وضع حبه للجيالوروسي جانبا.. جنوى بقيادة دي روسي يتغلب على روما والد ماك أليستر يكشف حقيقة مفاوضات ليفربول معه لتجديد عقده تقرير: منافسة إنجليزية لندنية على جوريتسكا مباشر دربي الغضب - ميلان (1)-(0) إنتر.. تسديدة من لياو كادت تؤدي لكارثة.. اشتباك بين جماهير رينجرز وسلتيك في الملعب عقب دربي جلاسكو ديلي ميل: سولانكي أصبح هدفا لـ نيوكاسل