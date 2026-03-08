في ظهوره الأول.. حمزة عبد الكريم يسجل مع شباب برشلونة ويحصل على ركلة جزاء

الأحد، 08 مارس 2026 - 20:40

كتب : FilGoal

حمزة عبد الكريم - برشلونة

شارك حمزة عبد الكريم لأول مرة مع فريق شباب برشلونة، وذلك بعد نهاية استخراج كافة أوراقه وتصريح العمل من أجل اللعب في إسبانيا.

وبدأ حمزة عبد الكريم مباراة فريق شباب برشلونة أمام ويسكا بشكل أساسي.

وظهر عبد الكريم بمستوى مميز في المباراة بعدما سجل أول أهدافه، وحصل أيضا على ركلة جزاء.

وفاز برشلونة على ويسكا بهدفين لهدف في المباراة.

وحصل عبد الكريم على ركلة جزاء في الدقيقة 33 بعدما تعرض لمخالفة من قبل الدفاع، لكن زميله أهدر ركلة الجزاء.

وبنفسه سجل حمزة عبد الكريم هدف فوز برشلونة بالمباراة في الدقيقة 70 بضربة رأسية.

وغادر عبد الكريم المباراة في الدقيقة 73.

وانتقل عبد الكريم من الأهلي إلى برشلونة في يناير الماضي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء في الصيف المقبل.

