روما: جراحة ديبالا لن تؤثر على قرار التجديد

الأحد، 08 مارس 2026 - 20:25

كتب : FilGoal

باولو ديبالا - روما

نفى ريكي ماسارا مدير نادي روما تأثير إصابة باولو ديبالا على قرار التجديد مع النادي.

ويواجه روما ضغط المباريات بعد إصابات عديدة، مع تحضيرات لدور الـ16 في الدوري الأوروبي.

وشدد ريكي ماسارا، مدير روما، أن جراحة باولو ديبالا لن تؤثر على قرار النادي بتجديد عقده، رغم الإصابات التي تضرب صفوف الفريق قبل مواجهة جنوى في الدوري الإيطالي.

وقال ماسارا "لدينا إصابات مركزة في الهجوم، عودة ستيفان الشعراوي مهمة، والشباب يحتاج وقت للتكيف مع الدوري الجديد".

وعن قرار التجديد لديبالا بعد جراحة الغضروف: "هذا لا يؤثر على الأمر، لم نناقش عقد باولو قبل الإصابة ولا نعتقد أنه من العدل التحدث عنه الآن، نأمل أن يتعافى بسرعة".

وشدد "الأمر لن يؤثر على علاقتنا مع ديبالا أو استراتيجية النادي".

وتابع ماسارا عن الجدل حول الجراحة "من الأفضل تجربة العلاج المحافظ أولًا والتركيز على صحة اللاعبين، وهذا يحل المشكلة وسنحصل عليه جاهز بالكامل قريبًا".

روما كان تعادل 3-3 مع يوفنتوس الأسبوع الماضي بعد التقدم 3-1، ما أكد استمرار صعوبتها في المباريات الكبيرة.

بينما يستعد الفريق لمواجهة جنوى ودور الـ16 في الدوري الأوروبي للحفاظ على مركز في المراكز الأربعة الأولى بالدوري الإيطالي.

