سعود عبد الحميد يسجل لأول مرة في الدوري الفرنسي ويقود لانس للفوز على ميتز بثلاثية

افتتح سعود عبد الحميد سجل أهدافه في الدوري الفرنسي بعدما قاد لانس لانتصار عريض أمام ميتز.

وتغلب لانس على ميتز بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة الدوري الفرنسي.

وسجل سعود عبد الحميد ظهير أيمن لانس ومنتخب السعودية الهدف الأول في الدقيقة 44 قبل نهاية الشوط الأول.

بينما سجل الثنائي فلوريان ثاوفين وأمادو حيدارا الهدفين الثاني والثالث في الشوط الثاني.

ورفع لانس رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن باريس سان جيرمان متصدر الترتيب.

وعاد لانس لطريق الانتصارات مجددا بعدما تعثر في آخر جولتين بهزيمة أمام موناكو وتعادل مع ستراسبورج.

وحقق سعود عبد الحميد المساهمة التهديفية السادسة هذا الموسم رفقة لانس في مسابقتي الدوري وكأس فرنسا.

ونجح سعود في تسجيل هدف وحيد بالدوري الفرنسي وصناعة 3 آخرين.

بينما في كأس فرنسا نجح في تسجيل هدف وصناعة آخر.

ولعب سعود هذا الموسم بقميص لانس في 22 مباراة بمختلف المسابقات.