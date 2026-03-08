كرة سلة - بعد تأهل سبورتنج وبتروجت.. تحديد مواجهات ربع نهائي دوري السوبر
الأحد، 08 مارس 2026 - 15:45
كتب : FilGoal
حسم فريقا سبورتنج وبتروجت المركزين السابع والثامن في الدور التمهيدي بدوري السوبر لرجال كرة السلة.
وحقق سبورتنج الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 70-60 في المباراة الثانية في تكميلي الدور التمهيدي لتحديد المراكز من السابع للعاشر، بعدما كان فاز في المباراة الأولى بنتيجة 67-58.
كما كرر بتروجت الفوز على القناة بنتيجة 67-61، في المباراة الثانية أيضًا، عقب تفوقه في المباراة الأولى بنتيجة 76-74.
يُذكر أن سبورتنج وبتروجت أكملا الفرق الثمانية المنافسة على لقب الدوري، حيث انضم سبورتنج وبتروجت إلى أول 6 فرق في الترتيب، وهم الاتحاد السكندري، الأهلي، المصرية للاتصالات، الزمالك، الجزيرة، وسموحة.
وجاءت مباريات ربع نهائي دوري الرجال كالآتي:
الاتحاد السكندري × بتروجت
الأهلي × سبورتنج
المصرية للاتصالات × سموحة
الزمالك × الجزيرة
ومن المقرر أن تقام منافسات ربع النهائي خلال أيام 12 و15 و18 مارس الجاري.
وتقام مباريات ربع نهائي الدوري بنظام Best of 3 أي الفريق الفائز بمباراتين يتأهل إلى المرحلة التالية.
ويلعب في نصف النهائي المتأهل من مواجهة الاتحاد أمام بتروجت، ضد الفائز من مواجهة الزمالك أمام الجزيرة.