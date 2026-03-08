كرة سلة - بعد تأهل سبورتنج وبتروجت.. تحديد مواجهات ربع نهائي دوري السوبر

حسم فريقا سبورتنج وبتروجت المركزين السابع والثامن في الدور التمهيدي بدوري السوبر لرجال كرة السلة.

وحقق سبورتنج الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 70-60 في المباراة الثانية في تكميلي الدور التمهيدي لتحديد المراكز من السابع للعاشر، بعدما كان فاز في المباراة الأولى بنتيجة 67-58.

كما كرر بتروجت الفوز على القناة بنتيجة 67-61، في المباراة الثانية أيضًا، عقب تفوقه في المباراة الأولى بنتيجة 76-74.

يُذكر أن سبورتنج وبتروجت أكملا الفرق الثمانية المنافسة على لقب الدوري، حيث انضم سبورتنج وبتروجت إلى أول 6 فرق في الترتيب، وهم الاتحاد السكندري، الأهلي، المصرية للاتصالات، الزمالك، الجزيرة، وسموحة.

وجاءت مباريات ربع نهائي دوري الرجال كالآتي:

الاتحاد السكندري × بتروجت

الأهلي × سبورتنج

المصرية للاتصالات × سموحة

الزمالك × الجزيرة

ومن المقرر أن تقام منافسات ربع النهائي خلال أيام 12 و15 و18 مارس الجاري.

وتقام مباريات ربع نهائي الدوري بنظام Best of 3 أي الفريق الفائز بمباراتين يتأهل إلى المرحلة التالية.

ويلعب في نصف النهائي المتأهل من مواجهة الاتحاد أمام بتروجت، ضد الفائز من مواجهة الزمالك أمام الجزيرة.