كرة سلة - بعد تأهل سبورتنج وبتروجت.. تحديد مواجهات ربع نهائي دوري السوبر

الأحد، 08 مارس 2026 - 15:45

حسم فريقا سبورتنج وبتروجت المركزين السابع والثامن في الدور التمهيدي بدوري السوبر لرجال كرة السلة.

وحقق سبورتنج الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 70-60 في المباراة الثانية في تكميلي الدور التمهيدي لتحديد المراكز من السابع للعاشر، بعدما كان فاز في المباراة الأولى بنتيجة 67-58.

كما كرر بتروجت الفوز على القناة بنتيجة 67-61، في المباراة الثانية أيضًا، عقب تفوقه في المباراة الأولى بنتيجة 76-74.

يُذكر أن سبورتنج وبتروجت أكملا الفرق الثمانية المنافسة على لقب الدوري، حيث انضم سبورتنج وبتروجت إلى أول 6 فرق في الترتيب، وهم الاتحاد السكندري، الأهلي، المصرية للاتصالات، الزمالك، الجزيرة، وسموحة.

وجاءت مباريات ربع نهائي دوري الرجال كالآتي:

الاتحاد السكندري × بتروجت

الأهلي × سبورتنج

المصرية للاتصالات × سموحة

الزمالك × الجزيرة

ومن المقرر أن تقام منافسات ربع النهائي خلال أيام 12 و15 و18 مارس الجاري.

وتقام مباريات ربع نهائي الدوري بنظام Best of 3 أي الفريق الفائز بمباراتين يتأهل إلى المرحلة التالية.

ويلعب في نصف النهائي المتأهل من مواجهة الاتحاد أمام بتروجت، ضد الفائز من مواجهة الزمالك أمام الجزيرة.

كرة سلة سبورتنج بتروجت
