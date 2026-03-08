وكيل ديانج: مفاوضات الأهلي مستمرة من أجل التجديد.. وفالنسيا ما زال في الصورة

كشف خالد مغربي وكيل أعمال أليو ديانج لاعب النادي الأهلي أن خيار انتقال اللاعب لـ فالنسيا مازال مطروحا وغير ذلك إشاعات.

وتحدثت الصحافة الإسبانية خلال الساعات الماضية أن أليو ديانج لم يعد ضمن اهتمامات فريق فالنسيا.

وقال خالد مغربي في تصريحات لإذاعة ميجا إف إم: "لا صحة لما يشاع من صحافة إسبانيا حول فشل انتقال أليو ديانج لفريق فالنسيا، فالنسيا حتى الآن متمسكون باللاعب، هذا مجرد كلام صحفي وليس من مصدر رسمي في إدارة الفريق".

وواصل "التواصل بيني وبين إدارة فالنسيا ما زال مستمرا بشكل طبيعي، ولا صحة لما نشر عن قيام اللاعب بالفحوصات الطبية مع الفريق الإسباني، في يناير أرسلوا عرضا رسميا، لكن الأهلي تمسك باللاعب لنهاية الموسم، احترمنا النادي وقرر أليو ديانج الاستمرار مع الأهلي لنهاية الموسم".

وأردف "أداء ديانج في أمم إفريقيا الأخيرة التي أقيمت في المغرب، جذب العديد من الأندية للاعب، وهناك العديد من الأندية التي تتحدث معي عن التعاقد مع ديانج".

وأتم "الخط مفتوح بيني وبين الأهلي حول تجديد عقد اللاعب، لأنه يظل خيارا مطروحا حتى الآن، أولوية ديانج أندية أوروبا، لكن في حالة البقاء في مصر فالأولوية للنادي الأهلي".

وانضم ديانج إلى الأهلي صيف 2019 وينتهي عقده الصيف المقبل.

وخاض المالي مع النادي الأهلي 242 مباراة مسجلا 8 أهداف وصنع 11 آخرين.