وكيل ديانج: مفاوضات الأهلي مستمرة من أجل التجديد.. وفالنسيا ما زال في الصورة

الأحد، 08 مارس 2026 - 15:32

كتب : FilGoal

الأهلي - سموحة - ديانج

كشف خالد مغربي وكيل أعمال أليو ديانج لاعب النادي الأهلي أن خيار انتقال اللاعب لـ فالنسيا مازال مطروحا وغير ذلك إشاعات.

وتحدثت الصحافة الإسبانية خلال الساعات الماضية أن أليو ديانج لم يعد ضمن اهتمامات فريق فالنسيا.

وقال خالد مغربي في تصريحات لإذاعة ميجا إف إم: "لا صحة لما يشاع من صحافة إسبانيا حول فشل انتقال أليو ديانج لفريق فالنسيا، فالنسيا حتى الآن متمسكون باللاعب، هذا مجرد كلام صحفي وليس من مصدر رسمي في إدارة الفريق".

أخبار متعلقة:
تقرير إسباني: فالنسيا صرف النظر عن التعاقد مع أليو ديانج تقرير إسباني: ديانج أجرى الكشف الطبي لـ فالنسيا في القاهرة في الجول يكشف – تطورات موقف ديانج مع الأهلي.. وحقيقة عرض بيراميدز توروب: غير راض عن أداء الأهلي في الشوط الأول.. وسعيد بهدف ديانج

وواصل "التواصل بيني وبين إدارة فالنسيا ما زال مستمرا بشكل طبيعي، ولا صحة لما نشر عن قيام اللاعب بالفحوصات الطبية مع الفريق الإسباني، في يناير أرسلوا عرضا رسميا، لكن الأهلي تمسك باللاعب لنهاية الموسم، احترمنا النادي وقرر أليو ديانج الاستمرار مع الأهلي لنهاية الموسم".

وأردف "أداء ديانج في أمم إفريقيا الأخيرة التي أقيمت في المغرب، جذب العديد من الأندية للاعب، وهناك العديد من الأندية التي تتحدث معي عن التعاقد مع ديانج".

وأتم "الخط مفتوح بيني وبين الأهلي حول تجديد عقد اللاعب، لأنه يظل خيارا مطروحا حتى الآن، أولوية ديانج أندية أوروبا، لكن في حالة البقاء في مصر فالأولوية للنادي الأهلي".

وانضم ديانج إلى الأهلي صيف 2019 وينتهي عقده الصيف المقبل.

وخاض المالي مع النادي الأهلي 242 مباراة مسجلا 8 أهداف وصنع 11 آخرين.

الأهلي فالنسيا أليو ديانج
نرشح لكم
غزل المحلة ينفي رحيل علاء عبد العال رئيس الإسماعيلي: نقترب من الحصول على قرض كبير لحل مشاكل النادي سموحة: هدفنا أول 3 مراكز في الدوري المصري.. وعبد العزيز مفاجأة الموسم الأهلي يعلن تفاصيل إصابة كريم فؤاد.. ودور الخبير الألماني سلامة لـ في الجول: أزمة إيقاف القيد بسبب خطأ إداري وسيتم حلها سريعا إنبي يخطف انتصارا ثمينا أمام الكهرباء ويواصل بحثه عن المركز الـ 7.. وتعادل بين الغزل وفاركو سموحة ينضم لمرحلة المنافسة على لقب الدوري بثلاثية ضد مودرن سبورت استعدادا لمواجهة الترجي.. سيد عبد الحفيظ رئيس بعثة الأهلي في تونس
أخر الأخبار
سعود عبد الحميد يسجل لأول مرة في الدوري الفرنسي ويقود لانس للفوز على ميتز بثلاثية دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد يضع كفاراتسخيليا ضمن قائمة اهتماماته لتدعيم الفريق 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: ريال مدريد يزاحم أرسنال لضم تونالي ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: توتنام يؤجل إقالة تودور.. وثنائي مرشح لخلافته ساعة | الدوري الإنجليزي
منافس بيراميدز - الجيش الملكي يتعثر في الدوري المغربي قبل مواجهتي أبطال إفريقيا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
كرة سلة - بعد تأهل سبورتنج وبتروجت.. تحديد مواجهات ربع نهائي دوري السوبر 2 ساعة | رياضات أخرى
الركراكي: لهذا السبب امتنعت عن الصعود لتقديم محمد وهبي كمدرب للمغرب 2 ساعة | الكرة الإفريقية
وكيل ديانج: مفاوضات الأهلي مستمرة من أجل التجديد.. وفالنسيا ما زال في الصورة 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 2 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 3 طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد 4 الأهلي يعلن تفاصيل إصابة كريم فؤاد.. ودور الخبير الألماني
/articles/524803/وكيل-ديانج-مفاوضات-الأهلي-مستمرة-من-أجل-التجديد-وفالنسيا-ما-زال-في-الصورة