تغريم جيسوس بعد شكوى الهلال

قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم تغريم البرتغالي جورجي جيسوس مدرب فريق النصر 50 ألف ريال.

وذلك بعد شكوى الهلال ضد التصريحات التي أدلى بها وكانت ضد النادي.

وجاء بيان اللجنة على النحو التالي:

بشأن قيام نادي الهلال بتقديم شكوى ضد مدرب نادي النصر جورجي جيسوس، بشأن قيامه بالتجريح والاتهام والإساءة الإعلامية تجاه نادي الهلال وإثارة الرأي العام عبر المؤتمر الصحفي قبل المباراة التي أقيمت بين فريقي نادي الشباب ونادي النصر بتاريخ 16/01/2026، ضمن مسابقة الدوري السعودي للموسم الرياضي 2025-2026.

وبعد استكمال نادي الهلال للإجراءات الشكلية قامت أمانة سر لجنة الانضباط والأخلاق بمخاطبة مدرب نادي النصر جورجي جيسوس للرد على ما ورد في الشكوى المقدمة من نادي الهلال.

أولاً: قبول الشكوى من الناحية الشكلية.

ثانياً: قبول الشكوى من الناحية الموضوعية.

ثالثاً: ثبوت مخالفة مدرب نادي النصر جيسوس للمادة (50-4) من لائحة الانضباط والأخلاق.

رابعاً: إلزام جيسوس بدفع غرامة مالية قدرها (30,000) ثلاثون ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

خامساً: إلزام جيسوس بدفع مبلغ وقدره (20,000) عشرون ألف ريال لنادي الهلال تمثل تكاليف رسوم تقديم الشكوى.

سادساً: رد ماعدا ذلك من طلبات.

سابعاً: قرار غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة (144) من لائحة الانضباط والأخلاق.

مؤتمر جيسوس: لم أقلل من قيمة الهلال وأتمنى عدم تفسير تصريحاتي بأشياء لم أقلها

وأصدر نادي الهلال السعودي بيانا رسميا أعلن من خلاله شكوى المدرب البرتغالي جورجي جيسوس بعد تصريحاته عن النادي.

وأفاد الهلال في بيانه: "أبدت إدارة نادي الهلال شجبها للتصريحات الإعلامية غير المسؤولة التي أدلى بها مدرب نادي النصر البرتغالي جيسوس تجاه نادي الهلال".

وأضاف البيان "تضمنت تلك التصريحات افتراءات غير مقبولة، في ظل النهضة الرياضية غير المسبوقة التي تعيشها الرياضة السعودية، بفضل الاهتمام الكبير الذي تحظى به من القيادة الرشيدة أسهم في أن تكون كرة القدم السعودية جاذبةً للنجوم والجماهير من شتى أنحاء العالم، بمستويات تنافسية تضاهي كبرى المنافسات الدولية".

وتابع "أتت تلك التصريحات بما لا ينسجم مع الأهداف السامية للرياضة على مستوى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والتي نصت أحد مبادئ نظامه الأساسي على مبدأ حياد كرة القدم، وحماية نزاهتها، ووحدة المنافسة".

وأتم البيان "تشدد إدارة نادي الهلال على ثقتها بالجهات الرياضية المختصة أن تتّخذ الاجراءات المناسبة تجاه تلك التصريحات المثيرة للرأي العام دون وجه حق، فضلًا عن إساءاتها للمشروع الرياضي السعودي، ذاكرةً أنها بصدد رفع شكوى رسمية للجهات المختصة، لاتخاذ ما يلزم بشأنها".