مدرب الترجي يلمح لغياب المساكني أمام الأهلي

ألمح باتريس بوميل مدرب الترجي إلى غياب مهاجمه يوسف المساكني عن مواجهة الأهلي يوم الأحد المقبل.

ويحل الأهلي ضيفا على الترجي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ونقلت جريدة الصباح التونسية تصريحات بوميل التي قال فيها إن المساكني يحتاج إلى مزيد من الوقت قبل المشاركة في المباريات.

وغاب المساكني عن مباراة الفريق ضد مستقبل المرسى بعدما كان من المرجح أن ينضم لقائمة المباراة، وهي الأخيرة للترجي قبل مواجهة الأهلي.

وأضاف بوميل "تحدث مطولا مع المساكني حيث لا يزال اللاعب بحاجة إلى الوقت والانتظام في التدريبات حتى يكون قادرا على اللعب".

وأكمل "المساكني ليس بحاجة للتعريف، ولكنه ليس جاهزا من الناحية البدنية لخوض المباريات".

وستقام مباراة الذهاب في تونس يوم الأحد المقبل على ملعب رادس في تمام الساعة 11 مساء.

بينما تلعب مباراة الإياب في استاد القاهرة يوم 21 مارس الساعة 9 مساء.

وحسبما علم FilGoal.com فإن السنغالي عيسى سي حكما لمباراة الذهاب بين الأهلي والترجي في تونس.

ويعاونه كل من:

جبريل كمارا ونوح بانجورا وعبد الله ضيوف.

بينما يتواجد على تقنية الفيديو كل من:

أحمد امتياز هيرال من موريشيوس.

والأنجولي جيرسون إيميليو دوس سانتوس.

وأدار عيسى سي مباراتين للأهلي من قبل ومنها ذكرى أليمة.

الأولى كانت أمام صنداونز في جنوب إفريقيا خلال دور المجموعات من عام 2023 وانتهت بخسارة الأهلي 5-2.

والثانية كانت أمام إيجل نوار في الدور التمهيدي للبطولة في الموسم الجاري، وفاز الأهلي بهدف دون رد.

وتشهد مواجهة الأهلي والترجي ظهور التونسي محمد علي بن رمضان لاعب وسط الأهلي أمام فريقه السابق.