رغم حاجته للراحة.. مبابي يسافر مع منتخب فرنسا إلى أمريكا لأسباب دعائية

ذكرت جريدة أس أن كيليان مبابي هداف ريال مدريد سيكون ضمن قائمة منتخب فرنسا التي ستسافر إلى الولايات المتحدة في شهر مارس لمواجهتي البرازيل وكولومبيا وديا.

ويعاني النجم الفرنسي من إصابة مزعجة في الركبة أبعدته عن المباريات الأخيرة لريال مدريد.

وأوضح التقرير أن مبابي لن يبقى في مدريد من أجل الراحة.

ويرتبط وجود مبابي بشكل أساسي بالتزامات دعائية مع الرعاة، حسب التقرير.

بينما يأمل ريال مدريد ألا يتم المخاطرة به خلال فترة التوقف الدولي.

سيلعب الديوك ضد البرازيل وكولومبيا وديا يومي 26 و29 مارس الجاري بالولايات المتحدة.

قبل أيام، أوضحت جريدة ماركا أن مبابي يبذل كل ما في وسعه من أجل محاولة اللحاق بالمشاركة في مباراة الأربعاء أمام مانشستر سيتي.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة سيتي في ذاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأضاف التقرير أن مبابي يتواجد حالياً في فرنسا برفقة 2 من أخصائيي العلاج الطبيعي للعمل على تعافيه، حيث يرغب في بذل كل ما بوسعه للعودة في أسرع وقت ممكن.

وقد يشارك مبابي في مباراة الإياب أمام مانشستر سيتي، إذ يترك ريال مدريد هذا الاحتمال قائما، وفقا للتقرير.

وخاض اللاعب مع ريال مدريد الموسم الحالي في 33 مباراة مسجلا 38 هدفا وصنع 6 آخرين.

ويتصدر النجم الفرنسي ترتيب الهدافين في دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

