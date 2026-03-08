أس: ريال مدريد لا يفكر في ضم رودري حاليا

الأحد، 08 مارس 2026 - 14:13

كشفت صحيفة أس الإسبانية موقف ريال مدريد من التعاقد مع رودريجو هيرنانديز لاعب مانشستر سيتي في الصيف المقبل.

وأوضح التقرير أن ريال مدريد يسعى لتعزيز خط وسطه، لكن رودريجو ليس ضمن خطط الإدارة حاليا.

وتناول التقرير أن ريال مدريد يرحب برودريجو كضيف في دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل ولكن ليس كصفقة جديدة للفريق.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل في مباراة الذهاب، على أن تقام مباراة العودة الثلاثاء 17 مارس.

وظهر اسم فيتور فيتينا لاعب باريس سان جيرمان كمرشح أول لدى إدارة ريال مدريد لتعزيز وسط ملعب الفريق، وآدم وارتين لاعب كريستال بالاس وكيس سميث لاعب ألكمار.

وينتهي عقد اللاعب مع مانشستر سيتي صيف 2027 وينتظر أن يقدم له الفريق عرضا جديدا لتجديد العقد.

وانضم رودريجو لمانشستر سيتي صيف 2019 قادما من أتلتيكو مدريد.

وحقق مع مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي 4 مرات، ودوري أبطال أوروبا في مناسبة واحدة، وسوبر أوروبي، وكأس العالم للأندية في مناسبة واحدة، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة، وكأس الرابطة الإنجليزي مرتين، وكأس الدرع الخيرية مرة واحدة.

