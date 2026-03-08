فولفسبورج يعلن إقالة مدربه

أعلن نادي فولفسبورج يوم الأحد إقالة مدربه دانيال باور بسبب سوء النتائج.

وجاء قرار نادي فولفسبورج بعد الخسارة بنتيجة 2-1 أمام هامبورج، حيث يحتل الفريق المركز 17 في جدول الترتيب، بفارق نقطتين خلف فيردر بريمن صاحب مركز ملحق الهبوط.

وقال المدير الرياضي بيرمين شفايجلر: "لم يكن هذا القرار سهلًا علينا إطلاقًا. كنا نأمل أن ننجح في تغيير الوضع معًا. وبعد تحليل الوضع العام، توصلنا إلى أننا بحاجة لمنح الفريق دفعة جديدة من أجل ضمان بقائنا في الدوري."

وأضاف "نحن ممتنون جدًا لدانيال على التزامه مع الفريق، وكذلك لسنوات عمله الطويلة كمدرب في أكاديمية فولفسبورج".

وأتم "نتمنى له كل التوفيق في المستقبل، مهنيًا وشخصيًا".

وكان باور قد تولى تدريب الفريق خلفًا لبول سيمونيس في نوفمبر بشكل مؤقت، قبل أن يحصل على المنصب بشكل دائم.

لكن الهزيمة القاسية 8-1 أمام بايرن ميونيخ كانت بداية سلسلة نتائج سلبية، إذ لم يحقق فولفسبورج أي فوز في آخر 8 مباريات.