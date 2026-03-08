مدرب نيوم: النصر استحق الفوز.. ولم نخسر بسبب الحكام

الأحد، 08 مارس 2026 - 13:21

كتب : FilGoal

رفض الفرنسي كريستوف جالتييه مدرب نيوم الدخول في أي تفاصيل تحكيمية عقب المواجهة أمام النصر التي خسرها بهدف دون رد في الدوري السعودي.

ويرى أن فريقه لم يخسر بسبب الحكم، مشددًا في الوقت ذاته على أن النصر كان الطرف الأفضل واستحق الانتصار.

وقال جالتييه في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "لا أريد التحدث عن الحكام. ربما كانت هناك حالة طرد أو بطاقة صفراء هنا أو هناك، لكن ما أريد التأكيد عليه هو أننا لم نخسر هذه المباراة بسبب التحكيم، كما أن إدارة اللقاء لم تكن سهلة على الحكم في ظل حدة المباراة".

كما أثنى على حارس فريقه: "أهنئ حارس مرمانا ماكسي، الذي قدم أداءً رائعًا.. النصر فريق كبير، لكن الخسارة بهذه الطريقة كانت مؤلمة جدًا لنا".

وأضاف: «تحسن أداؤنا في الشوط الثاني ونجحنا في صناعة بعض الفرص، وربما لم يحالفنا الحظ في بعض اللقطات، لكن في رأيي النصر استحق الفوز".

كما أبدى جالتييه إحباطه من تكرار فقدان النقاط في الدقائق الأخيرة: "علينا أن نتطور ونستفيد من هذه التجارب، لأننا خسرنا الكثير من النقاط خلال الدقائق الخمس الأخيرة من المباريات، ومن الصعب على لاعبينا تقبل ذلك لأنهم قاتلوا حتى النهاية".

وأتم "أنا محبط، لأننا كنا نعلم قبل المباراة أنها ستكون صعبة، ومع ذلك كان بإمكاننا الخروج بنقطة، لكن هذه هي كرة القدم".

وحقق النصر الانتصار الـ11 على التوالي له في الدوري، ليصل إلى النقطة 64 في الصدارة، بفارق نقطتين عن أهلي جدة صاحب المركز الثاني.

بينما تجمد رصيد نيوم عند النقطة 32 في المركز الثامن.

وسجل هدف فوز النصر محمد سيماكان في الدقيقة 90+5 بعد أن كانت المباراة تتجه للتعادل السلبي.

وشهدت المباراة غياب كريستيانو رونالدو نجم النصر للإصابة.

كما غاب أيضا أحمد حجازي المحترف المصري قائد فريق نيوم.

