قائمة برشلونة - استدعاء جافي لدعم البلوجرانا أمام نيوكاسل.. وجاهزية بيرنال

شهدت قائمة برشلونة استدعاء بابلو جافي لاعب الفريق للتدرب مع عناصر الفريق ودعمهم أمام نيوكاسل.

وأعلن هانز فليك مدرب برشلونة عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة نيوكاسل يونايتد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال اوروبا على ملعب سانت جيمس بارك يوم الثلاثاء.

وتواجد مارك بيرنال في القائمة بشكل طبيعي، بعدما غادر مباراة أتليتك بلباو يوم السبت بسبب الإصابة.

وجائت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: جوان جارسيا - فويتشيك تشيزني - دييجو كوشين.

الدفاع: جواو كانسيلو - رونالد أراوخو - باو كوبارسي - جيرارد مارتن - إريك جارسيا - ألفارو كورتيس - تشافي أسبيرات.

الوسط: بابلو جافي - بيدري - فيرمين لوبيز - مارك كاسادو - داني أولمو - مارك بيرنال - تومي فيرنانديز.

الهجوم: فيران توريس - لامين يامال - رافينيا - روبيرت ليفاندوفسكي - ماركوس راشفورد - روني باردجي.

وتقام مباراة الإياب يوم الأربعاء 18 مارس على كامب نو.

والتقى الفريقان الموسم الحالي في مواجهة سابقة في مرحلة الدوري وحقق برشلونة الانتصار بهدفين مقابل هدف.

وتأهل برشلونة لدور الـ16 بشكل مباشر بعدما احتل الفريق المركز الخامس حيث يتأهل أول 8 مراكز بشكل مباشر لدور الـ16.

وخاض نيوكاسل مواجهة ملحق مؤهل لدور الـ16 أمام كاراباج وانتهت بنتيجة 9-3 في مجموع المباراتين.