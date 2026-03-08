تعرف على حكم مباراة ليفربول وجالاتا سراي في أبطال أوروبا

الأحد، 08 مارس 2026 - 13:05

كتب : FilGoal

أليكسيس ماك أليستر - ليفربول

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن طاقم حكام مباراة ليفربول وجالاتا سراي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ويقود المباراة طاقم تحكيم إسباني بقيادة خيل مانزانو كحكم ساحة، ويعاونه كل من جوادالوب بوراس إياسو، وأنجيل نيفادو كحكام مساعدين.

وعلى تقنية الفيديو جواليرمو فيرنانديز ويعاونه فالنتين جوميز، والحكم الرابع خوان مونويرا.

وأدار الحكم الإسباني مباراة واحدة لـ ليفربول حقق الفريق الإنجليزي بها الانتصار على حساب بنفيكا، بينما أدار 3 مباريات لـ جالاتا سراي وتعرضوا للهزيمة في مباراتين وتعادلوا في آخرى.

وسبق لـ ليفربول أن تلقى الهزيمة أمام جالاتا سراي الموسم الحالي بهدف مقابل لا شيء في مرحلة تجميع النقاط بدوري أبطال أوروبا.

وتأهل ليفربول لدور الـ16 بشكل مباشر بعدما حقق المركز الثالث في جدول الترتيب، حيث يتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى بشكل مباشر لهذا الدور.

وخاض جالاتا سراي مباراة ملحق مؤهل لدور الـ16 بعدما احتل المركز 20 وواجه يوفنتوس وتمكن من التأهل بنتيجة 7-5 في مجموع المباراتين.

وفي السياق ذاته سيتولى الحكم الإيطالي ماركو جويدا إدارة مباراة برشلونة ونيوكاسل يونايتد في الدور ذاته بدوري أبطال أوروبا.

وسبق أن واجه برشلونة نيوكاسل في مرحلة تجميع النقاط من الموسم الحالي وحقق برشلونة انتصارا ثمينا بهدفين مقابل هدف على ملعب سانت جيمس بارك.

ليفربول جالاتا سراي
