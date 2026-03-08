غزل المحلة ينفي رحيل علاء عبد العال

نفى نادي غزل المحلة إقالة مدربه علاء عبد العال أو تقديمه استقالته.

وترددت بعض الأنباء عن انفصال علاء عبد العال عن غزل المحلة في الساعات الأخيرة.

لكن النادي نشر بيانا جاء على النحو التالي:

ينفي مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن رحيل علاء عبد العال، المدير الفني للفريق، أو تقديمه لاستقالته من تدريب الفريق.

نؤكد أن هذه الأنباء عارية تماما عن الصحة.

كما يؤكد المجلس عدم صحة ما يتم تداوله حول تولي شريف الخشاب مهمة تدريب الفريق.

مشددًا على أن شريف الخشاب يشغل منصب المدير الرياضي للشركة، وهو المنصب المعني بالتخطيط والإشراف على قطاع الكرة.

ويهيب المجلس بوسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم تداوله، مؤكدًا أن أي مستجدات تخص الفريق الأول سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية لنادي غزل المحلة.

وتم منع علاء عبد العال المدير الفني لفريق غزل المحلة، من مرافقة الفريق لمدة 3 مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب التلفظ بعبارات بذيئة تجاه الحكم أو أحد مساعديه أو القيام بحركات غير مهذبة خلال لقاء الاتحاد في الجولة 20 من الدوري المصري.

ويحتل المحلة المركز 15 برصيد 19 نقطة.

وسينافس زعيم الفلاحين في مجموعة النجاة من الهبوط في المرحلة الثانية من الدوري المصري.