جيسوس: سنحسم لقب الدوري بهذه العقلية

أكد البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب النصر أن حسم المباريات والاقتراب من لقب الدوري السعودي لا يأتيان بالهدوء، مشددًا على أن الروح والحماس والقدرة على التعامل مع الضغط هي العوامل التي تصنع البطل داخل الملعب.

وانتصر النصر أمام نيوم بهدف دون رد يوم السبت وعزز صدارته للدوري السعودي.

وقال جيسوس في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "لا أحد يفوز بهدوء. الهدوء يكون فقط عندما تشاهد المباراة خلف شاشة التلفاز، أما داخل الملعب، فلكي تصبح بطلًا، يجب أن تمتلك الروح والحماس، وبهذه العقلية تُحسم بطولة الدوري".

وأضاف "أنا أريد أن يشعر اللاعبون بالضغط، لأن ذلك يجعلهم أفضل".

وأكمل "فوز مهم أمام فريق قوي ومميز، لذلك لم نتمكن من الانتصار إلا في الدقائق الأخيرة، والأهم أن نواصل مشوارنا في الدوري بنفس الروح العالية".

وفي جانب آخر، تحدث جيسوس عن تعديلات قوانين اللعبة المتعلقة بإضاعة الوقت "التعديلات الجديدة على قوانين اللعبة ستسهم في تحسين كرة القدم. حارس نيوم أهدر الوقت كثيرًا، في نحو 24 أو 25 مرة، وأضاع ما لا يقل عن 10 دقائق".

وأردف "لكن في النظام الجديد، سيحسب الحكم 6 ثوانٍ فقط، وبعدها تُحتسب ركلة ركنية للفريق الخصم، وهذا قرار جيد للحد من إضاعة الوقت".

وحقق النصر الانتصار الـ11 على التوالي له في الدوري، ليصل إلى النقطة 64 في الصدارة، بفارق نقطتين عن أهلي جدة صاحب المركز الثاني.

بينما تجمد رصيد نيوم عند النقطة 32 في المركز الثامن.

وسجل هدف فوز النصر محمد سيماكان في الدقيقة 90+5 بعد أن كانت المباراة تتجه للتعادل السلبي.

وشهدت المباراة غياب كريستيانو رونالدو نجم النصر للإصابة.

كما غاب أيضا أحمد حجازي المحترف المصري قائد فريق نيوم.

