الرياضية: اتحاد جدة يستقر على التجديد لـ فابينيو ولكن

أوصت اللجنة الفنية في نادي اتحاد جدة بتجديد عقد البرازيلي فابينيو تفاريس، لاعب وسط الفريق، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن إدارة النادي استقرت على تمديد عقده لمدة موسم.

وذلك كما حدث مع دانيلو بيريرا، زميله في الفريق.

وتريد اللجنة الاستفادة من اللاعب لتغطية مركز الدفاع، إضافةً إلى مركزه الأساسي كلاعب وسط مدافع.

وأضاف التقرير أن هناك اتفاق بين اللجنة الفنية ومسؤولي النادي على تأجيل اتخاذ القرار النهائي بشأن ملف التجديد إلى وقت لاحق.

وذلك في ظل الرغبة بتقييم الجوانب الفنية بشكل كامل قبل الحسم.

يذكر إلى أن اللاعب البرازيلي يمكنه التفاوض مع أي فريق منذ مطلع يناير الماضي، إذ ينتهي عقده في يونيو المقبل.