الرياضية: اتحاد جدة يستقر على التجديد لـ فابينيو ولكن
الأحد، 08 مارس 2026 - 11:58
كتب : FilGoal
أوصت اللجنة الفنية في نادي اتحاد جدة بتجديد عقد البرازيلي فابينيو تفاريس، لاعب وسط الفريق، حسب جريدة الرياضية السعودية.
وأوضح التقرير أن إدارة النادي استقرت على تمديد عقده لمدة موسم.
وذلك كما حدث مع دانيلو بيريرا، زميله في الفريق.
وتريد اللجنة الاستفادة من اللاعب لتغطية مركز الدفاع، إضافةً إلى مركزه الأساسي كلاعب وسط مدافع.
وأضاف التقرير أن هناك اتفاق بين اللجنة الفنية ومسؤولي النادي على تأجيل اتخاذ القرار النهائي بشأن ملف التجديد إلى وقت لاحق.
وذلك في ظل الرغبة بتقييم الجوانب الفنية بشكل كامل قبل الحسم.
يذكر إلى أن اللاعب البرازيلي يمكنه التفاوض مع أي فريق منذ مطلع يناير الماضي، إذ ينتهي عقده في يونيو المقبل.
نرشح لكم
مدرب نيوم: النصر استحق الفوز.. ولم نخسر بسبب الحكام جيسوس: سنحسم لقب الدوري بهذه العقلية مدافع النصر: نحتاج أن نثق بأنفسنا وبالله في شهر رمضان في غياب رونالدو وحجازي.. النصر يهزم نيوم ويتصدر الدوري السعودي بينتو: الوضع الأمني في السعودية أكثر هدوءا.. وأنشيلوتي أنهى أزمات البرازيل يايسله: ديميرال سيغيب لفترة طويلة.. وهذه وصفة الفوز على الكبار كونسيساو بعد خسارة دربي جدة: الحكم السعودي أفضل من الأجنبي نبيل عماد: مباراة ضمك المقبلة حياة أو موت للفريقين