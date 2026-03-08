مع اقترابه من الهبوط.. مشكلة إدارية جديدة تواجه نوتنجهام فورست

كشفت شبكة ذا أثليتك عن موقف إيدو جاسبار المدير الرياضي لفريق نوتنجهام فورست بعد المشاكل الأخيرة بينه وبين إدارة الفريق.

وأوضحت التقارير الصحفية أن نهاية رحلة إيدو جاسبار مع الفريق اقتربت بسبب مشاكله مع إدارة الفريق.

وأقرت التقارير الصحفية أن إيدو سيغادر منصبه داخل النادي خلال وقت قريب جدا، بعدما تم حسم القرار بشكل داخلي، في ظل تدهور العلاقة بينه وبين ملاك النادي.

وكان إيدو أحد أبرز المسؤولين عن مشروع إعادة بناء أرسنال خلال خمس سنوات، قبل أن ينضم إلى نوتنجهام فورست في يوليو 2025، إلا أن تجربته مع النادي الإنجليزي تقترب الآن من نهايتها.

وقام نوتنجهام فورست الموسم الحالي بتغيير أكثر من مدرب في وقت قصير جدا بسبب مشاكل داخلية مع إدارة الفريق الإنجليزي.

وتعرض نوتنجهام فورست للهزيمة أمام ليفربول بهدف مقابل لا شيء بالجولة الماضية في الدوري الإنجليزي.

ويحتل الفريق المركز 17 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة وبفارق نقطة عن توتنام صاحب المركز 16.

