مع اقترابه من الهبوط.. مشكلة إدارية جديدة تواجه نوتنجهام فورست
الأحد، 08 مارس 2026 - 12:26
كتب : FilGoal
كشفت شبكة ذا أثليتك عن موقف إيدو جاسبار المدير الرياضي لفريق نوتنجهام فورست بعد المشاكل الأخيرة بينه وبين إدارة الفريق.
وأوضحت التقارير الصحفية أن نهاية رحلة إيدو جاسبار مع الفريق اقتربت بسبب مشاكله مع إدارة الفريق.
وأقرت التقارير الصحفية أن إيدو سيغادر منصبه داخل النادي خلال وقت قريب جدا، بعدما تم حسم القرار بشكل داخلي، في ظل تدهور العلاقة بينه وبين ملاك النادي.
