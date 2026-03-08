مع اقترابه من الهبوط.. مشكلة إدارية جديدة تواجه نوتنجهام فورست

وكان إيدو أحد أبرز المسؤولين عن مشروع إعادة بناء أرسنال خلال خمس سنوات، قبل أن ينضم إلى نوتنجهام فورست في يوليو 2025، إلا أن تجربته مع النادي الإنجليزي تقترب الآن من نهايتها.

وقام نوتنجهام فورست الموسم الحالي بتغيير أكثر من مدرب في وقت قصير جدا بسبب مشاكل داخلية مع إدارة الفريق الإنجليزي.

وتعرض نوتنجهام فورست للهزيمة أمام ليفربول بهدف مقابل لا شيء بالجولة الماضية في الدوري الإنجليزي.

ويحتل الفريق المركز 17 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة وبفارق نقطة عن توتنام صاحب المركز 16.