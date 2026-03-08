مواعيد مباريات الأحد 8 مارس.. دربي ميلان والدوري الإسباني وكأس إنجلترا

الأحد، 08 مارس 2026 - 11:32

كتب : FilGoal

أشرف حكيمي ورومانيولي في دربي ميلان وإنتر

ينتظر عشاق كرة القدم الأوروبية قمة كبيرة في الدوري الإيطالي مساء اليوم الأحد بمواجهة منتظرة بين إنتر وميلان في دربي ميلان على ملعب سان سيرو.

وتستكمل مباريات دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي وتختتم مباريات الجولة الحالية من الدوري الإسباني والفرنسي.

الدوري الإيطالي

ميلان × إنتر.. تقام في تمام العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة على باقة شاشا وStarzplay.

جنوى × روما.. تلعب في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة على باقة شاشا وStarzplay.

الدوري الإسباني

فياريال × إلتشي.. تقام في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت2.

إشبيلية × رايو فايكانو.. تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 2.

فالنسيا × ديبورتيفو ألافيس.. تقام المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 2.

كأس الاتحاد الإنجليزي

فولام × ساوثامبتون.. تقام المباراة في تمام الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

بورت فالي × سندرلاند.. تقام المباراة تمام الثالثة والنصف بتوقيت القاهرة.

ليدز يونايتد × نوريتش سيتي.. تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

الدوري الفرنسي

نيس × ستاد رين.. تقام المباراة في تمام السادسة والربع بتوقيت القاهرة.

أولمبيك ليون × باريس إف سي.. تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة.

