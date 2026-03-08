رئيس الإسماعيلي: نقترب من الحصول على قرض كبير لحل مشاكل النادي

كشف محمد رائف رئيس اللجنة المؤقتة لنادي الإسماعيلي أن النادي في طريقه للحصول على قرض كبير لحل مشاكل الديون المتأخرة.

وقال محمد رائف عبر أون سبورت: "نسير الآن نحو الحصول على قرض من أحد البنوك المصرية، ونحن في الخطوات النهائية، وسيوجه الجزء الأكبر منه لسداد ديون اللاعبين من أجل فك القيد".

وواصل "إذا نجحنا في تسديد جزء كبير من هذه الديون وجدولة المتبقي، سنتمكن من تسجيل بعض اللاعبين غير المرتبطين بأندية أخرى طبقا للوائح والقوانين".

وكشف "حصلنا على القرض بضمان عضويات النادي الاجتماعي، لفترة سماح طويلة وليست قصيرة، والقيمة في حدود 100 مليون جنيه مصري، هذا سيساعدنا في تسديد جزء كبير جدا من المستحقات المتأخرة وجدولة الجزء المتبقي".

وأردف "اجتمعنا مع وزير الشباب والرياضة، وكان وجوده داعما ومهما جدا لنادي الإسماعيلي، وكان حريصا على مقابلة مجلس إدارة نادي الإسماعيلي ومناقشة كل تفاصيل مشاكل الفريق، ومعرفة المديونيات لفك القيد، ومعرفة الخطط المطروحة لحل هذه المشاكل، وطلب مقابلة عناصر الفريق والجهاز الفني الجديد، وهذا شيء أسعدنا كثيرا".

وأتم "نسير بخطوات ثابتة لحل مشاكل القيد، وقبل مباراة المصري التقينا بمحافظ الإسماعيلية، وكان حريصا على أن يعطي دافعا نفسيا قويا لعناصر الفريق والجهاز الفني الجديد، وهو محب جدا لفريق الإسماعيلي ومن أكبر الداعمين للدراويش، وهو داعم ماديا ومعنويا بشكل قوي للنادي لكي نتمكن من مواصلة المسيرة".

ويحتل نادي الإسماعيلي المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة ويبتعد بفارق 4 نقاط عن فاركو أقرب منافسيه على الهبوط.