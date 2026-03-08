رئيس الإسماعيلي: نقترب من الحصول على قرض كبير لحل مشاكل النادي

الأحد، 08 مارس 2026 - 11:09

كتب : FilGoal

نبيل جوهر وزير الشباب والرياضة ومحمد رائف رئيس نادي الإسماعيلي

كشف محمد رائف رئيس اللجنة المؤقتة لنادي الإسماعيلي أن النادي في طريقه للحصول على قرض كبير لحل مشاكل الديون المتأخرة.

وقال محمد رائف عبر أون سبورت: "نسير الآن نحو الحصول على قرض من أحد البنوك المصرية، ونحن في الخطوات النهائية، وسيوجه الجزء الأكبر منه لسداد ديون اللاعبين من أجل فك القيد".

وواصل "إذا نجحنا في تسديد جزء كبير من هذه الديون وجدولة المتبقي، سنتمكن من تسجيل بعض اللاعبين غير المرتبطين بأندية أخرى طبقا للوائح والقوانين".

أخبار متعلقة:
وزير الشباب والرياضة يزور نادي الإسماعيلي القنال يتلون بالأخضر.. المصري يتفوق على الإسماعيلي بثنائية ويضمن مراكز الـ 7 الكبار التشكيل - صلاح محسن يقود المصري.. واختيارات خالد جلال الأولى مع الإسماعيلي محافظ الإسماعيلية يجتمع مع الجهاز الفني واللاعبين في الإسماعيلي قبل مواجهة المصر

وكشف "حصلنا على القرض بضمان عضويات النادي الاجتماعي، لفترة سماح طويلة وليست قصيرة، والقيمة في حدود 100 مليون جنيه مصري، هذا سيساعدنا في تسديد جزء كبير جدا من المستحقات المتأخرة وجدولة الجزء المتبقي".

وأردف "اجتمعنا مع وزير الشباب والرياضة، وكان وجوده داعما ومهما جدا لنادي الإسماعيلي، وكان حريصا على مقابلة مجلس إدارة نادي الإسماعيلي ومناقشة كل تفاصيل مشاكل الفريق، ومعرفة المديونيات لفك القيد، ومعرفة الخطط المطروحة لحل هذه المشاكل، وطلب مقابلة عناصر الفريق والجهاز الفني الجديد، وهذا شيء أسعدنا كثيرا".

وأتم "نسير بخطوات ثابتة لحل مشاكل القيد، وقبل مباراة المصري التقينا بمحافظ الإسماعيلية، وكان حريصا على أن يعطي دافعا نفسيا قويا لعناصر الفريق والجهاز الفني الجديد، وهو محب جدا لفريق الإسماعيلي ومن أكبر الداعمين للدراويش، وهو داعم ماديا ومعنويا بشكل قوي للنادي لكي نتمكن من مواصلة المسيرة".

ويحتل نادي الإسماعيلي المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة ويبتعد بفارق 4 نقاط عن فاركو أقرب منافسيه على الهبوط.

محمد رائف نادي الإسماعيلي
نرشح لكم
غزل المحلة ينفي رحيل علاء عبد العال سموحة: هدفنا أول 3 مراكز في الدوري المصري.. وعبد العزيز مفاجأة الموسم الأهلي يعلن تفاصيل إصابة كريم فؤاد.. ودور الخبير الألماني سلامة لـ في الجول: أزمة إيقاف القيد بسبب خطأ إداري وسيتم حلها سريعا إنبي يخطف انتصارا ثمينا أمام الكهرباء ويواصل بحثه عن المركز الـ 7.. وتعادل بين الغزل وفاركو سموحة ينضم لمرحلة المنافسة على لقب الدوري بثلاثية ضد مودرن سبورت خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر المباريات المؤجلة من الجولة 15 وزير الشباب والرياضة يزور نادي الإسماعيلي
أخر الأخبار
جوارديولا: هذه أكبر ميزة لـ مرموش.. وعليه أن يتحسن في شيئين 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مع اقترابه من الهبوط.. مشكلة إدارية جديدة تواجه نوتنجهام فورست 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
غزل المحلة ينفي رحيل علاء عبد العال 44 دقيقة | الدوري المصري
جيسوس: سنحسم لقب الدوري بهذه العقلية 52 دقيقة | سعودي في الجول
الرياضية: اتحاد جدة يستقر على التجديد لـ فابينيو ولكن ساعة | سعودي في الجول
إيقاف بيب جوارديولا ساعة | الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات الأحد 8 مارس.. دربي ميلان والدوري الإسباني وكأس إنجلترا ساعة | الكرة الأوروبية
مدافع النصر: نحتاج أن نثق بأنفسنا وبالله في شهر رمضان ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 2 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 3 طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد 4 الأهلي يعلن تفاصيل إصابة كريم فؤاد.. ودور الخبير الألماني
/articles/524785/رئيس-الإسماعيلي-نقترب-من-الحصول-على-قرض-كبير-لحل-مشاكل-النادي