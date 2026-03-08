ميسي يقود إنتر ميامي لإسقاط دي سي يونايتد

الأحد، 08 مارس 2026 - 11:14

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي

قاد ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي فريقه لتحقيق انتصار ثمين أمام دي سي يونايتد بنتيجة 2-1 في الجولة الثالثة من الدوري الأمريكي.

وافتتح رودريجو دي باول أهداف إنتر ميامي في الدقيقة 17 بتسديدة مميزة على يمين حارس المرمى.

وعزز ليونيل ميسي تقدم إنتر ميامي بالهدف الثاني بطريقة رائعة من فوق حارس مرمى دي سي يونايتد بصناعة من ماتيو سيلفيتي في الدقيقة 27.

وتمكن ميسي من الوصول إلى الهدف رقم 899 في مسيرته مع الأندية والمنتخب الأرجنتيني.

وقلص النتيجة تاي باريبو في الدقيقة 75 لكن لم يؤثر هذا الهدف على نتيجة المباراة ليحقق إنتر ميامي انتصاره الثاني على التوالي.

ورفع إنتر ميامي رصيده للنقطة السادسة في جدول ترتيب الدوري الأمريكي بفارق 3 نقاط عن سان دييجو إف سي متصدر الدوري.

ولم ينجح سوى سان دييجو إف سي، ووايتكابس فانكوفر، ولوس أنجلوس إف سي، وسان خوسيه إيرثكويك في تحقيق العلامة الكاملة بالدوري بـ3 انتصارات.

ويلعب إنتر ميامي مباراته المقبلة أمام شارلوت فجر يوم الأحد المقبل بالدوري.

