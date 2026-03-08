مدافع النصر: نحتاج أن نثق بأنفسنا وبالله في شهر رمضان

الأحد، 08 مارس 2026 - 11:24

كتب : FilGoal

فريق النصر

كشف محمد سيماكان لاعب النصر أن إيمانه بتسجيل هدف هو من قاده لتسجيل هدف الانتصار ضد نيوم.

وعاد النصر لصدارة الدوري السعودي وذلك بعد الفوز على نيوم بهدف دون رد في الجولة 25 من المسابقة.

وقال سيماكان في تصريحات لقناة "ثمانية" السعودية: "كنت مؤمنا أنني سأسجل في لحظة ما، والحمد لله رزقني الله بهذا الهدف، فأحيانا نحتاج أن نثق بأنفسنا ونثق بالله، خصوصا في شهر رمضان".

وواصل "ولا يمكنني إلا أن أقول الحمد لله، كانت مباراة قتالية، صنعنا العديد من الفرص ولم نمنحهم فرصا كثيرة".

وأتم "المهاجمين أداوا واجبهم، حاولنا كثيرا ولديهم حارس كبير، أمام نيوم سجلنا هدفا واحدا ونحن سعداء بهذا الفوز".

وحقق النصر الانتصار الـ11 على التوالي له في الدوري، ليصل إلى النقطة 64 في الصدارة، بفارق نقطتين عن أهلي جدة صاحب المركز الثاني.

بينما تجمد رصيد نيوم عند النقطة 32 في المركز الثامن.

وسجل هدف فوز النصر محمد سيماكان في الدقيقة 90+5 بعد أن كانت المباراة تتجه للتعادل السلبي.

وشهدت المباراة غياب كريستيانو رونالدو نجم النصر للإصابة.

كما غاب أيضا أحمد حجازي المحترف المصري قائد فريق نيوم.

النصر محمد سيماكان
