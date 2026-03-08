سموحة: هدفنا أول 3 مراكز في الدوري المصري.. وعبد العزيز مفاجأة الموسم

الأحد، 08 مارس 2026 - 01:16

كتب : FilGoal

الأهلي - سموحة

أشاد عمر الغنيمي نائب رئيس نادي سموحة بتأهل فريقه لمرحلة المنافسة على لقب الدوري المصري بعد الفوز على مودرن سبورت بنتيجة 3-0.

واختتم سموحة المرحلة الأولى من الدوري بالفوز في استاد برج العرب وحجز المركز السادس وتأهل للمنافسة على اللقب في المرحلة النهائية للمسابقة.

وقال نائب رئيس نادي سموحة عبر أون سبورت: "هذا الموسم هو الأقل في المصروفات على فريق كرة القدم لنادي سموحة، ولأول مرة يمتلك النادي 29 لاعبا بشكل كامل بالإضافة لـ 3 لاعبين معارين فقط مع تجربة أولى لأحمد عبد العزيز وهذا إنجاز كبير لإسكندرية ونادي سموحة".

وأضاف "سنصرف مكافأة كبيرة جدا للاعبين سنعلن عنه في الوقت المناسب، كما سيتم صرف مكافأة مني جيبي الشخصي لهم أيضا".

وشدد "أحمد عبد العزيز هو نجم الموسم لسموحة، وهو مفاجأة كبيرة للكرة المصرية".

وتابع "طموح سموحة تحقيق أحد المراكز الثالثة الأولى ونعلم صعوبة الأمر، ونحن من أقوى خطوط الدفاع في المسابقة".

ويعد سموحة ثاني أقوى خط دفاع في الدوري إذ استقبل 13 هدفا فقط بعد الزمالك الذي استقبل 12 هدفا.

وأتم "منذ الموسم الماضي عملنا على إفراز لاعبين من قطاع الناشئين وألا نرفع مصروفات الميزانية وهذا ما سنبني عليه للمواسم المقبلة. وفي المرحلة الأخيرة سندفع أكثر باللاعبين الشباب، ربما لا يمتلكوا الخبرات لكن لديهم الكفاءة".

سجل بابي بادجي ثنائية وصامويل أمادي أهداف الموج الأرزق.

وأنهى سموحة المرحلة الأولى من الدوري المصري برصيد 31 نقطة في المركز السادس.

وبذلك سينافس سموحة كل من الزمالك وبيراميدز والأهلي وسيراميكا كليوباترا والمصري على لقب الدوري في المرحلة الثانية.

وتحسم المباريات المؤجلة من الجولة 15 والتي ستقام أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء المقبلين هوية الفريق الأخير الصاعد للـ 7 الكبار.

سموحة الدوري المصري
