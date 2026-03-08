كرة سلة - سبورتنج يفوز على الأهلي في ختام الدور التمهيدي لدوري السيدات

حقق فريق سيدات سبورتنج لكرة السلة، الفوز على نظيره النادي الأهلي بنتيجة 84-81 في قمة مباريات الجولة الرابعة عشرة والأخيرة من الدور التمهيدي لبطولة دوري السوبر لكرة السلة للسيدات.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:

الفترة الأولى: 25-13

الفترة الثانية: 44-34

الفترة الثالثة: 68-57

الفترة الرابعة: 84-81

وأُقيمت منافسات الدور الترتيبي لدوري سيدات السلة بنظام الذهاب والإياب، إذ يحصل الفائز في كل مباراة على نقطتين، مقابل نقطة واحدة للمهزوم، وذلك للترتيب من الأول إلى الثامن، وتحديد مواجهات الدور ربع النهائي.

وشارك في الدوري الترتيبي 8 فرق، وهي: الأهلي، وسبورتنج، والجزيرة، وهليوبوليس، والصيد، ونيو جيزة، وسموحة، ومصر للتأمين.

أُسدل الستار منذ قليل على منافسات الدور التمهيدي لبطولة دوري السوبر لكرة السلة للسيدات لموسم 2025-2026.

وشهدت المنافسات إقامة 4 مباريات ضمن الجولة الأخيرة من مجموعة المنافسة على اللقب، حيث حسم سبورتنج القمة أمام الأهلي بفوزه عليه بنتيجة 84-81.

فيما فاز سموحة على نيو جيزة بنتيجة 77-46، بينما تغلب الصيد على الجزيرة بنتيجة 74-70، وتفوق مصر للتأمين على هليوبوليس بنتيجة 63-56.