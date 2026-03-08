كرة سلة - سبورتنج يفوز على الأهلي في ختام الدور التمهيدي لدوري السيدات

الأحد، 08 مارس 2026 - 01:11

كتب : FilGoal

الأهلي ضد سبورتنج - كرة سلة سيدات

حقق فريق سيدات سبورتنج لكرة السلة، الفوز على نظيره النادي الأهلي بنتيجة 84-81 في قمة مباريات الجولة الرابعة عشرة والأخيرة من الدور التمهيدي لبطولة دوري السوبر لكرة السلة للسيدات.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:

الفترة الأولى: 25-13

أخبار متعلقة:
كرة سلة - الكشف عن مواعيد مباريات ربع نهائي كأس مصر للسيدات كرة سلة - رنيم الجداوي سجلت 33 نقطة.. سيدات الأهلي بالعلامة الكاملة بعد الفوز على سموحة

الفترة الثانية: 44-34

الفترة الثالثة: 68-57

الفترة الرابعة: 84-81

وأُقيمت منافسات الدور الترتيبي لدوري سيدات السلة بنظام الذهاب والإياب، إذ يحصل الفائز في كل مباراة على نقطتين، مقابل نقطة واحدة للمهزوم، وذلك للترتيب من الأول إلى الثامن، وتحديد مواجهات الدور ربع النهائي.

وشارك في الدوري الترتيبي 8 فرق، وهي: الأهلي، وسبورتنج، والجزيرة، وهليوبوليس، والصيد، ونيو جيزة، وسموحة، ومصر للتأمين.

أُسدل الستار منذ قليل على منافسات الدور التمهيدي لبطولة دوري السوبر لكرة السلة للسيدات لموسم 2025-2026.

وشهدت المنافسات إقامة 4 مباريات ضمن الجولة الأخيرة من مجموعة المنافسة على اللقب، حيث حسم سبورتنج القمة أمام الأهلي بفوزه عليه بنتيجة 84-81.

فيما فاز سموحة على نيو جيزة بنتيجة 77-46، بينما تغلب الصيد على الجزيرة بنتيجة 74-70، وتفوق مصر للتأمين على هليوبوليس بنتيجة 63-56.

الأهلي سبورتنج كرة سلة سيدات
نرشح لكم
دوري NBA – جايسون تايتوم يعود ويشارك بعد تعافيه من إصابة وتر أكيليس أنس أسامة مستمر مع الاتحاد حتى 2029 كرة سلة - الكشف عن مواعيد مباريات ربع نهائي كأس مصر للسيدات كرة سلة - رنيم الجداوي سجلت 33 نقطة.. سيدات الأهلي بالعلامة الكاملة بعد الفوز على سموحة دوري NBA – تقرير: كيري سيحاول اقناع ليبرون جيمس بالانضمام إلى جولدن ستيت كرة سلة - الكشف عن قرعة منتخبي الرجال والسيدات بتصفيات 3×3 المؤهلة لكأس العالم كرة سلة – منتخب مصر يحقق أول فوز في تصفيات كأس العالم أمام أوغندا كرة سلة – منتخب مصر يخسر من أنجولا في ثاني مباريات تصفيات كأس العالم
أخر الأخبار
روسينيور: أتمنى أن يكون الجميع في الفريق جاهزا قبل مواجهة باريس 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بيبر فعل كل شيء.. دورتموند يعود لطريق الانتصارات من بوابة كولن 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
جوارديولا: أنا سعيد جدا لـ عمر مرموش 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر فليك: لامين قادر على حسم المباريات في أسوء مستوياته 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
سموحة: هدفنا أول 3 مراكز في الدوري المصري.. وعبد العزيز مفاجأة الموسم 26 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - سبورتنج يفوز على الأهلي في ختام الدور التمهيدي لدوري السيدات 30 دقيقة | كرة سلة
الأهلي يعلن تفاصيل إصابة كريم فؤاد.. ودور الخبير الألماني 40 دقيقة | الدوري المصري
يوفنتوس يستفيق محليا برباعية في شباك بيزا 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 2 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 3 طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: الإدارة القانونية تدرس الإجراءات اللازمة ضد بيانات بيراميدز
/articles/524779/كرة-سلة-سبورتنج-يفوز-على-الأهلي-في-ختام-الدور-التمهيدي-لدوري-السيدات