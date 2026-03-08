مؤتمر فليك: لامين قادر على حسم المباريات في أسوء مستوياته

الأحد، 08 مارس 2026 - 01:17

كتب : FilGoal

هانز فليك

كشف هانز فليك مدرب برشلونة أن لامين يامال لاعب الفريق قادرا على حسم المباريات في أسوء مستوياته.

وحقق برشلونة انتصارا ثمينا أمام أتلتيك بلباو بهدف نظيف في الجولة 27 من الدوري الإسباني على ملعب سان ماميس.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي: "لامين يامال لم يقدم أفضل مبارياته، لكنكم رأيتم أنه يحدد نتائج المباريات رغم ذلك".

وواصل "أقدّر كثيرا هذا الفوز، الحفاظ على نظافة الشباك وجمع 3 نقاط، هذا عمل رائع، الحفاظ على نظافة الشباك، لا يعتمد فقط على جوان جارسيا، بل هو نتاج عمل الفريق ككل".

وأردف "أنا دائما فخور بلاعبي، وبالروح الجماعية داخل الفريق، أقدر هذا كثيرا، اليوم سعيد لأنني لم أشعر بالتوتر، وما رأيته في التدريبات هو ما نقدمه تماما".

وكشف "أخرجنا مارك بيرنال لأنه كان يشعر ببعض الانزعاج، لذلك خرج، واضطررنا لإخراجه كإجراء احترازي".

وعن بيدري قال: "بيدري مختلف، يجعلنا نلعب بأفضل طريقة ممكنة، لكن الأهم أننا لعبنا وتنافسنا كفريق واحد".

وأتم "فيران توريس يقاس دائما بأهدافه، في الوقت الحالي، ليس واثقا من نفسه بشكل جيد، ليس في أفضل حالة، الحظ لا يقف معه، وثقته ليست كاملة، ويجب أن نساعده".

وقاد لامين يامال برشلونة للفوز في المباراة الثانية من التوالي في الدوري الإسباني بعد تسجيله 3 أهداف "هاتريك" أمام فياريال في الجولة الماضية.

ورفع برشلونة رصيده في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني للنقطة 67 بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، وتجمد رصيد أتلتيك بلباو عند النقطة 35 في المركز التاسع.

برشلونة هانز فليك لامين يامال
