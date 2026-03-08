الأهلي يعلن تفاصيل إصابة كريم فؤاد.. ودور الخبير الألماني

كشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي تفاصيل إصابة كريم فؤاد لاعب الفريق.

وتعرض فؤاد لإصابة في الركبة خلال لقاء الفريق الأخير ضد المقاولون العرب في الجولة 21 من الدوري المصري.

وقال جاب الله عبر موقع النادي: "إصابة كريم فؤاد بقطع جزئي في رقعة الرباط الصليبي".

وأضاف "وتم إرسال التقرير الطبي والأشعة إلى الخبير الألماني الذي أجرى له الجراحة الأخيرة منذ فترة، وذلك للتشاور معه بشأن تحديد طريقة العلاج المناسبة، ومحاولة تقليص مدة غياب كريم فؤاد عن صفوف الفريق".

وسبق أن أصيب كريم فؤاد لأول مرة هذا الموسم خلال معسكر منتخب مصر الثاني في سبتمبر الماضي بإجهاد عضلي يستدعي إراحته وخرج من المعسكر آنذاك.

وفي ديسمبر أصيب كريم فؤاد مرة أخرى مع منتخب مصر الثاني قبل كأس العرب بعد تعرضه لـ "جزع في الرباط الداخلي للركبة اليمنى، إضافة إلى جزع في رقعة الرباط الصليبي".

وغاب فؤاد عن 18 مباراة هذا الموسم مع الأهلي بسبب الإصابات.

وخاض كريم 8 مباريات بقميص الأهلي هذا الموسم بعدد دقائق 339.

وسبق أن تعرض كريم فؤاد للإصابة بقطع في الرباط الصليبي مرتين خلال موسمي 2022-23 و2024-25.

وخاض كريم بقميص الأهلي 94 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع 10 في جميع المسابقات وتوج بـ 9 ألقاب.