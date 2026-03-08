يوفنتوس يستفيق محليا برباعية في شباك بيزا

الأحد، 08 مارس 2026 - 00:56

كتب : FilGoal

كينيان يلديز - يوفنتوس

حقق يوفنتوس فوزا ساحقا على بيزا بنتيجة 4-0 استعاد به توازنه محليا في الجولة 28 من الدوري الإيطالي.

ودخل يوفنتوس والفوز هدفه بعدما تعثر في آخر 4 مباريات في الدوري الإيطالي بتعادلين وهزيمتين.

وتأخرت أهداف يوفنتوس للشوط الثاني إذ انتهى الأول سلبيا بدون أهداف.

وفي الدقيقة 54 تقدمت السيدة العجوز برأسية أندريا كامبياسو بعد عرضية كينيان يلديز بعد سلسلة تمريرات.

وبعد 10 دقائق تابع خيفيرين تورام تسديدة مانويل لوكاتيلي المرتدة من القائم ليضاعف تقدم البيانكونيري.

وفي الدقيقة 75 سجل يلديز هدفا بتسديدة رائعة بعد مراوغة من داخل منطقة الجزاء.

وأنهى البديل جيريمي بوجا اللقاء بهدف في الدقيقة 90+3 بعدما انفرد وراوغ الحارس وسجل بسهولة في الشباك.

ورفع يوفنتوس رصيده لـ 50 نقطة في المركز السادس بفارق نقطة عن روما الرابع.

فيما ظل بيزا متذيلا للترتيب بعدما تلقى الخسارة الرابعة تواليا برصيد 15 نقطة بالتساوي مع هيلاس فيرونا في كل شيء.

يوفنتوس الدوري الإيطالي بيزا
