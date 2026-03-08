سلامة لـ في الجول: أزمة إيقاف القيد بسبب خطأ إداري وسيتم حلها سريعا

الأحد، 08 مارس 2026 - 00:36

كتب : هاني العوضي

محمد أحمد سلامة

كشف محمد أحمد سلامة رئيس نادي الاتحاد السكندري تفاصيل أزمة إيقاف النادي من القيد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

كرامو كوامي

النادي : الاتحاد السكندري

وقال سلامة لـFilGoal.com: "إيقاف قيد الاتحاد بسبب خطأ إداري بين قطاع شؤون اللاعبين والإدارة المالية في تحويل مبلغ 5 آلاف دولار للاعب الإيفواري كرامو كوامي".

وأضاف "سيتم تحويل المبلغ للاعب وحل الأزمة ومعاقبة المخطئ".

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف قيد الاتحاد السكندري لـ 3 فترات انتقالات.

وأضاف فيفا نادي الاتحاد السكندري ضمن قائمة الأندية الممنوعة من القيد لمدة 3 فترات.

يذكر أن الزمالك على الاتحاد السكندري بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة في الجولة 21 ضمن منافسات الدوري المصري.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 43 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري.

وتجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 20 في المركز الـ 14.

الاتحاد السكندري محمد أحمد سلامة
نرشح لكم
سموحة: هدفنا أول 3 مراكز في الدوري المصري.. وعبد العزيز مفاجأة الموسم الأهلي يعلن تفاصيل إصابة كريم فؤاد.. ودور الخبير الألماني إنبي يخطف انتصارا ثمينا أمام الكهرباء ويواصل بحثه عن المركز الـ 7.. وتعادل بين الغزل وفاركو سموحة ينضم لمرحلة المنافسة على لقب الدوري بثلاثية ضد مودرن سبورت خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر المباريات المؤجلة من الجولة 15 وزير الشباب والرياضة يزور نادي الإسماعيلي تامر مصطفى: أبارك للزمالك.. لكن الفريق الأفضل هو من خسر فيفا يعلن إيقاف قيد الاتحاد السكندري 3 فترات انتقالات
أخر الأخبار
بيبر فعل كل شيء.. دورتموند يعود لطريق الانتصارات من بوابة كولن 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
جوارديولا: أنا سعيد جدا لـ عمر مرموش 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر فليك: لامين قادر على حسم المباريات في أسوء مستوياته 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
سموحة: هدفنا أول 3 مراكز في الدوري المصري.. وعبد العزيز مفاجأة الموسم 13 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - سبورتنج يفوز على الأهلي في ختام الدور التمهيدي لدوري السيدات 17 دقيقة | كرة سلة
الأهلي يعلن تفاصيل إصابة كريم فؤاد.. ودور الخبير الألماني 27 دقيقة | الدوري المصري
يوفنتوس يستفيق محليا برباعية في شباك بيزا 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
مرموش: لا أعرف سر أدائي.. وسعيد بمساعدة مانشستر سيتي في الأهداف 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 2 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 3 طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: الإدارة القانونية تدرس الإجراءات اللازمة ضد بيانات بيراميدز
/articles/524774/سلامة-لـ-في-الجول-أزمة-إيقاف-القيد-بسبب-خطأ-إداري-وسيتم-حلها-سريعا