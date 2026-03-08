سلامة لـ في الجول: أزمة إيقاف القيد بسبب خطأ إداري وسيتم حلها سريعا

كشف محمد أحمد سلامة رئيس نادي الاتحاد السكندري تفاصيل أزمة إيقاف النادي من القيد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

كرامو كوامي النادي : الاتحاد السكندري

وقال سلامة لـFilGoal.com: "إيقاف قيد الاتحاد بسبب خطأ إداري بين قطاع شؤون اللاعبين والإدارة المالية في تحويل مبلغ 5 آلاف دولار للاعب الإيفواري كرامو كوامي".

وأضاف "سيتم تحويل المبلغ للاعب وحل الأزمة ومعاقبة المخطئ".

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف قيد الاتحاد السكندري لـ 3 فترات انتقالات.

وأضاف فيفا نادي الاتحاد السكندري ضمن قائمة الأندية الممنوعة من القيد لمدة 3 فترات.

يذكر أن الزمالك على الاتحاد السكندري بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة في الجولة 21 ضمن منافسات الدوري المصري.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 43 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري.

وتجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 20 في المركز الـ 14.