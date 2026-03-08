إنبي يخطف انتصارا ثمينا أمام الكهرباء ويواصل بحثه عن المركز الـ 7.. وتعادل بين الغزل وفاركو

حافظ إنبي على فرصة في التأهل إلى مرحلة المنافسة على لقب الدوري المصري بتحقيق فوز مثير على كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 2-1 في الجولة 21 من المسابقة على استاد الإسماعيلية.

سجل أقطاي عبد الله وصلاح زايد ثنائية الفريق البترولي، فيما سجل علي سليمان هدف أصحاب الأرض.

وتقدم إنبي في الدقيقة 14 بهدف برأسية رائعة بعد عرضية أحمد صبيحة.

وازدادت الأمور صعوبة على الكهرباء بعد طرد جوزيف جوناثان في الدقيقة 25 إثر تدخله بالقدم على وجه محمد شريف حتحوت.

وفي الدقيقة 83 سجل البديل علي سليمان هدف التعادل من ركلة جزاء للكهرباء.

لكن رد إنبي جاء سريعا في الدقيقة 88 بهدف صلاح زايد الذي انفرد وسدد في الشباك خاطفا 3 نقاط ثمينة من خارج ملعبه.

الفوز رفع رصيد إنبي لـ 27 نقطة في المركز الثامن بفارق نقطتين عن وادي دجلة السابع.

ويمتلك إنبي مباراة مؤجلة مع الزمالك سيخوضها يوم الأربعاء المقبل والفوز فقط يعني خطف بطاقة التأهل من دجلة لينافس على اللقب في المرحلة النهائية.

فيما ظل كهرباء الإسماعيلية في المركز الـ 19 برصيد 16 نقطة.

إنبي يحسم مواجهة كهرباء الإسماعيلية لصالحه 👌🏼 أهداف فوز إنبي على كهرباء الإسماعيلية "2 / 1" ⚽️ pic.twitter.com/dRuww6RhID — ON Sport (@ONTimeSports) March 7, 2026

وفي استاد غزل المحلة وخلال مباراة جمعت طارق العشري المدير الفني الجديد لفاركو وعلاء عبد العال مدرب الغزل انتهت المباراة بالتعادل السلبي.

الغزل أنهى المرحلة الأولى برصيد 13 تقطة في المركز الـ 19.

فيما ظل فاركو في المركز الـ 20 وقبل الأخير برصيد 15 نقطة.