يامال يقود برشلونة لانتصار صعب على بلباو.. والحفاظ على الفارق مع ريال مدريد

حقق برشلونة انتصارا ثمينا أمام أتلتيك بلباو بهدف دون رد، في الجولة 27 من الدوري الإسباني على ملعب سان ماميس.

وقاد لامين يامال برشلونة للفوز في المباراة الثانية من التوالي في الدوري الإسباني بعد تسجيله 3 أهداف "هاتريك" أمام فياريال في الجولة الماضية.

ورفع برشلونة رصيده في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني للنقطة 67 بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، وتجمد رصيد أتلتيك بلباو عند النقطة 35 في المركز التاسع.

وتمكن لامين يامال من الوصول للموسم الأعلى تهديفيا له منذ تصعيده للفريق الأول بتسجيله 19 هدفا في 36 مباراة فقط.

ووصل بيدري للصناعة رقم 10 له الموسم الحالي مع برشلونة في الدوري الإسباني.

وصف المباراة

بدأت المباراة بسيطرة كبيرة لبرشلونة وأهدر فيران توريس لاعب برشلونة فرصة خطيرة في الدقيقة الأولى تصدى لها أوناي سيمون حارس أتلتيك بلباو ليمنع الهدف الأول.

وقاد لامين يامال هجمة منظمة في الدقيقة 6 وأرسل عرضية على رأس فيران توريس أهدرها مهاجم برشلونة بجوار المرمى ليستمر التعادل مسيطرا على المباراة.

وشهدت المباراة تبديل مبكر بخروج أوناي جوميز لاعب بلباو بعد تعرضه للإصابة ودخول روبرت نافارو في الدقيقة 11.

وانتظر بلباو حتى الدقيقة 20 ليبدأ الدخول في أجواء المباراة بتسديدة مباغتة من سيلتون سانشيز لاعب الفريق لكن مرت فوق مرمى خوان جارسيا حارس برشلونة.

وسجل أتلتيك بلباو هدف أول عن طريق إيناكي ويليامز لكن تم الغاؤه بسبب التسلل في الدقيقة 42.

وقبل نهاية الشوط الأول كاد فيران توريس أن يسجل هدفا رائعا بكعب القدم لكن مرت الكرة بجوار مرمى أوناي سيمون لينتهي معها الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وبدأ الشوط الثاني بدخول بيدري وخروج مارك بيرنال في تبديل أول لبرشلونة.

وسدد باو كوبارسي كرة برأسه في الدقيقة 46 لكن أوناي سيموت تصدى له ليمنع الهدف الأول من الدخول.

وعند الدقيقة 68 سجل لامين يامال هدف التقدم لبرشلونة بعد تمريرة من بيدري ومجهود فردي من لامين على حدود منطقة الجزاء، ليسدد كرة مقوسة في شباك بلباو ليأتي بالتقدم لبرشلونة في المباراة ويصل للهدف رقم 19 له في الموسم الجاري.

ليحقق برشلونة انتصارا ثمينا على أتلتيك بلباو ويصل للانتصار الثالث على التوالي في الدوري الإسباني.

video:1