سموحة ينضم لمرحلة المنافسة على لقب الدوري بثلاثية ضد مودرن سبورت

السبت، 07 مارس 2026 - 23:53

كتب : FilGoal

حجز سموحة بطاقة تأهله لمرحلة المنافسة على لقب الدوري المصري بالفوز على مودرن سبورت بنتيجة 3-0 في استاد برج العرب.

سجل بابي بادجي ثنائية وصامويل أمادي أهداف الموج الأرزق.

وأنهى سموحة المرحلة الأولى من الدوري المصري برصيد 31 نقطة في المركز السادس.

فيما توقف رصيد مودرن سبورت عند 23 نقطة في المركز الـ 13، وله مباراة مؤجلة ضد زد يوم الأربعاء المقبل.

وتعقدت الأمور على مودرن سبورت مبكرا بطرد محمد صبري في الدقيقة 8.

وتقدم سموحة بهدف في الدقيقة 22 عن طريق بابي بادجي مستغلا خطأ محمد أبو جبل في تشتيت الكرة.

وأضاف صامويل أمادي الهدف الثاني في الدقيقة 36 بتصويبة قوية على يسار الحارس بعد بينية عمرو السيسي.

وفي الدقيقة 53 عزز بادجي تقدم الموج الأزرق بضربة مزدوجة لتصبح النتيجة 3-0 بعد عرضية خالد الغندور.

وألغت تقنية الفيديو هدفا من توقيع أحمد خالد في الدقيقة 85 بداعي التسلل بعدما سجله بمجهود فردي رائع مستفيدا من خطأ دفاعي فادح.

وبذلك سينافس سموحة كل من الزمالك وبيراميدز والأهلي وسيراميكا كليوباترا والمصري على لقب الدوري في المرحلة الثانية.

وتحسم المباريات المؤجلة من الجولة 15 والتي ستقام أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء المقبلين هوية الفريق الأخير الصاعد للـ 7 الكبار.

