سموحة ينضم لمرحلة المنافسة على لقب الدوري بثلاثية ضد مودرن سبورت

حجز سموحة بطاقة تأهله لمرحلة المنافسة على لقب الدوري المصري بالفوز على مودرن سبورت بنتيجة 3-0 في استاد برج العرب.

سجل بابي بادجي ثنائية وصامويل أمادي أهداف الموج الأرزق.

وأنهى سموحة المرحلة الأولى من الدوري المصري برصيد 31 نقطة في المركز السادس.

فيما توقف رصيد مودرن سبورت عند 23 نقطة في المركز الـ 13، وله مباراة مؤجلة ضد زد يوم الأربعاء المقبل.

وتعقدت الأمور على مودرن سبورت مبكرا بطرد محمد صبري في الدقيقة 8.

وتقدم سموحة بهدف في الدقيقة 22 عن طريق بابي بادجي مستغلا خطأ محمد أبو جبل في تشتيت الكرة.

ماذا فعلت يا أبو جبل؟ 🤔👀 بابي بادجي يسجل الهدف الأول للسموحة في مرمى موردن سبورت ⚽ pic.twitter.com/X8I1BSeAzq — ON Sport (@ONTimeSports) March 7, 2026

وأضاف صامويل أمادي الهدف الثاني في الدقيقة 36 بتصويبة قوية على يسار الحارس بعد بينية عمرو السيسي.

بإنهاء ولا أروع 👏⚽ صامويل أمادي يسجل الهدف الثاني لسموحة في مرمى مودرن سبورت pic.twitter.com/bcKLWnM5Bx — ON Sport (@ONTimeSports) March 7, 2026

وفي الدقيقة 53 عزز بادجي تقدم الموج الأزرق بضربة مزدوجة لتصبح النتيجة 3-0 بعد عرضية خالد الغندور.

أجمل هدف في الأسبوع؟ 🤔 بابي بادجي بمقصية على الطاير يسجل الثالث لسموحة في مرمى مودرن سبورت 👏⚽ pic.twitter.com/WWXxtH9Eyj — ON Sport (@ONTimeSports) March 7, 2026

وألغت تقنية الفيديو هدفا من توقيع أحمد خالد في الدقيقة 85 بداعي التسلل بعدما سجله بمجهود فردي رائع مستفيدا من خطأ دفاعي فادح.

وبذلك سينافس سموحة كل من الزمالك وبيراميدز والأهلي وسيراميكا كليوباترا والمصري على لقب الدوري في المرحلة الثانية.

وتحسم المباريات المؤجلة من الجولة 15 والتي ستقام أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء المقبلين هوية الفريق الأخير الصاعد للـ 7 الكبار.