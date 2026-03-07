دربي إسطنبول الأوروبي.. جالاتاسراي يوقف سلسلة بشكتاش ويوسع الفارق مع فنربخشة

حقق جالاتاسراي الفوز في دربي إسطنبول الأوروبي على بشكتاش بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب الأخير لحساب الجولة 25.

وأوقف جالاتاسراي سلسلة اللاهزيمة لبشكتاش في جميع المسابقات عند 17 مباراة هذا الموسم.

أهدر فيكتور أوسيمين فرصة التقدم في الدقيقة 5 بعدما انفرد لكنه تدخل مع الحارس فتحصل على بطاقة صفراء.

وتناوب لاعبو الفريقين على إهدار الفرص واحدة تلو الأخرى.

وسجل أوسيمين هدف التقدم في الدقيقة 38 برأسية بعد عرضية رائعة مرت من الجميع نفذها ليروي ساني.

وفي الشوط الثاني تحصل ليروي ساني على بطاقة حمراء بعد تدخل بالخطأ على كاحل لاعب بشكتاش في الدقيقة 62.

كثف النسور من ضغطهم على الأسود بحثا عن التعادل أمام أنصارهم لكن الحارس أوركوشان كان في الموعد في التصدي للفرص.

وتألق إرسين ديستانوجلو في التصدي لانفراد باريش يلماز في الدقيقة 77 مانعا الضيوف من إضافة الثاني.

وتألق أوركوشان وتصدى لفرصتين محققتين في الدقيقتين 86 و88 من من أوركان كوكتشو وويلفريد سينجو، لينتهي اللقاء بفوز الأسود.

الفوز رفع رصيد جالاتاسراي للنقطة 61 بفارق 7 نقاط عن فنربخشة الذي يستعد لمواجهة سامسونسبور.

فيما ظل بشكتاش رابعا برصيد 46 نقطة.

