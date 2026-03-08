بيبر فعل كل شيء.. دورتموند يعود لطريق الانتصارات من بوابة كولن

الأحد، 08 مارس 2026 - 01:23

كتب : FilGoal

بوروسيا دورتموند

حقق بوروسيا دورتموند انتصارا ثمينا أمام كولن بهدفين مقابل هدف في الجولة 25 من الدوري الألماني.

وكسر الفريق سلسلة 3 مباريات بدون تحقيق انتصار في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا.

ورفع بوروسيا دورتموند رصيده للنقطة 55 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني خلف بايرن ميونيخ المتصدر بفارق 11 نقطة.

أخبار متعلقة:
هازارد: ريال مدريد فريق أحلامي.. وإصابتي أمام بوروسيا دورتموند أوقفت مسيرتي بايرن ميونيخ يبتعد في صدارة الدوري الألماني بعودة مثيرة أمام بوروسيا دورتموند قبل مواجهة بايرن ميونيخ.. بوروسيا دورتموند يتعادل أمام لايبزيج بالثواني الأخيرة الأولى في إفريقيا.. بوروسيا دورتموند يعلن افتتاح أكاديميته بغانا

وفعل ماكسيميليان بيير كل شيء في اللقاء فسجل وصنع وتسبب في طرد لاعب الخصم.

وتقدم بوروسيا دورتموند في الدقيقة 16 عن طريق اللاعب سيرو جيراسي بعد متابعة كرة ماكسيميليان بيير ليضعها في شباك كولن.

وتعرض جاماي سيمبسون لبطاقة حمراء مباشرة قبل نهاية الشوط الأول في الدقيقة 45 بعد تدخل عنيف على ماكسيميليان بيير، فتدخلت تقنية الفيديو فألغت البطاقة الصفراء وأشهر الحكم بدلا منها بطاقة حمراء، وأكمل الضيوف اللقاء بـ 10 لاعبين في الشوط الثاني.

وعزز تقدم بوروسيا دورتموند ماكسيميليان بيير في الدقيقة 60 بعد تمرير الكرة لـ جوليان براندت الذي مرر له الكرة من جديد ووضعها في شباك كولن معززا انتصار دورتموند.

وقلص جاكوب كامينيسكي الفارق في الدقيقة 88 بعد استغلال كرة مرتدة من دفاع دورتموند وبمجهود فردي سدد الكرة في شباك دورتموند مقلصا النتيجة.

وبهذا الانتصار يعود بوروسيا دورتموند من جديد لطريق الانتصارات بعد 3 مباريات لم يحقق الفريق انتصارا بمختلف البطولات بين الدوري وأبطال أوروبا.

كولن بوروسيا دورتوند
نرشح لكم
روسينيور: أتمنى أن يكون الجميع في الفريق جاهزا قبل مواجهة باريس جوارديولا: أنا سعيد جدا لـ عمر مرموش مؤتمر فليك: لامين قادر على حسم المباريات في أسوء مستوياته يوفنتوس يستفيق محليا برباعية في شباك بيزا مرموش: لا أعرف سر أدائي.. وسعيد بمساعدة مانشستر سيتي في الأهداف يامال يقود برشلونة لانتصار صعب على بلباو.. والحفاظ على الفارق مع ريال مدريد مرموش يسجل ثنائية ويقود مانشستر سيتي للتأهل في كأس إنجلترا أمام نيوكاسل دربي إسطنبول الأوروبي.. جالاتاسراي يوقف سلسلة بشكتاش ويوسع الفارق مع فنربخشة
أخر الأخبار
روسينيور: أتمنى أن يكون الجميع في الفريق جاهزا قبل مواجهة باريس 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بيبر فعل كل شيء.. دورتموند يعود لطريق الانتصارات من بوابة كولن 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
جوارديولا: أنا سعيد جدا لـ عمر مرموش 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر فليك: لامين قادر على حسم المباريات في أسوء مستوياته 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
سموحة: هدفنا أول 3 مراكز في الدوري المصري.. وعبد العزيز مفاجأة الموسم 50 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - سبورتنج يفوز على الأهلي في ختام الدور التمهيدي لدوري السيدات 54 دقيقة | كرة سلة
الأهلي يعلن تفاصيل إصابة كريم فؤاد.. ودور الخبير الألماني ساعة | الدوري المصري
يوفنتوس يستفيق محليا برباعية في شباك بيزا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 2 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 3 طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: الإدارة القانونية تدرس الإجراءات اللازمة ضد بيانات بيراميدز
/articles/524767/بيبر-فعل-كل-شيء-دورتموند-يعود-لطريق-الانتصارات-من-بوابة-كولن