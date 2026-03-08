بيبر فعل كل شيء.. دورتموند يعود لطريق الانتصارات من بوابة كولن

حقق بوروسيا دورتموند انتصارا ثمينا أمام كولن بهدفين مقابل هدف في الجولة 25 من الدوري الألماني.

وكسر الفريق سلسلة 3 مباريات بدون تحقيق انتصار في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا.

ورفع بوروسيا دورتموند رصيده للنقطة 55 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني خلف بايرن ميونيخ المتصدر بفارق 11 نقطة.

وفعل ماكسيميليان بيير كل شيء في اللقاء فسجل وصنع وتسبب في طرد لاعب الخصم.

وتقدم بوروسيا دورتموند في الدقيقة 16 عن طريق اللاعب سيرو جيراسي بعد متابعة كرة ماكسيميليان بيير ليضعها في شباك كولن.

وتعرض جاماي سيمبسون لبطاقة حمراء مباشرة قبل نهاية الشوط الأول في الدقيقة 45 بعد تدخل عنيف على ماكسيميليان بيير، فتدخلت تقنية الفيديو فألغت البطاقة الصفراء وأشهر الحكم بدلا منها بطاقة حمراء، وأكمل الضيوف اللقاء بـ 10 لاعبين في الشوط الثاني.

وعزز تقدم بوروسيا دورتموند ماكسيميليان بيير في الدقيقة 60 بعد تمرير الكرة لـ جوليان براندت الذي مرر له الكرة من جديد ووضعها في شباك كولن معززا انتصار دورتموند.

وقلص جاكوب كامينيسكي الفارق في الدقيقة 88 بعد استغلال كرة مرتدة من دفاع دورتموند وبمجهود فردي سدد الكرة في شباك دورتموند مقلصا النتيجة.

وبهذا الانتصار يعود بوروسيا دورتموند من جديد لطريق الانتصارات بعد 3 مباريات لم يحقق الفريق انتصارا بمختلف البطولات بين الدوري وأبطال أوروبا.