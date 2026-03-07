في غياب رونالدو وحجازي.. النصر يهزم نيوم ويتصدر الدوري السعودي

عاد النصر لصدارة الدوري السعودي وذلك بعد الفوز على نيوم بهدف دون رد في الجولة 25 من المسابقة.

وحقق النصر الانتصار الـ11 على التوالي له في الدوري، ليصل إلى النقطة 64 في الصدارة، بفارق نقطتين عن أهلي جدة صاحب المركز الثاني.

بينما تجمد رصيد نيوم عند النقطة 32 في المركز الثامن.

جسل هدف فوز النصر محمد سيماكان في الدقيقة 90+5 بعد أن كانت المباراة تتجه للتعادل السلبي.

وشهدت المباراة غياب كريستيانو رونالدو نجم النصر للإصابة.

كما غاب أيضا أحمد حجازي المحترف المصري قائد فريق نيوم.