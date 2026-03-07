في غياب رونالدو وحجازي.. النصر يهزم نيوم ويتصدر الدوري السعودي
السبت، 07 مارس 2026 - 23:06
كتب : FilGoal
عاد النصر لصدارة الدوري السعودي وذلك بعد الفوز على نيوم بهدف دون رد في الجولة 25 من المسابقة.
أحمد حجازي
النادي : نيوم
كريستيانو رونالدو
النادي : النصر
وحقق النصر الانتصار الـ11 على التوالي له في الدوري، ليصل إلى النقطة 64 في الصدارة، بفارق نقطتين عن أهلي جدة صاحب المركز الثاني.
بينما تجمد رصيد نيوم عند النقطة 32 في المركز الثامن.
جسل هدف فوز النصر محمد سيماكان في الدقيقة 90+5 بعد أن كانت المباراة تتجه للتعادل السلبي.
وشهدت المباراة غياب كريستيانو رونالدو نجم النصر للإصابة.
كما غاب أيضا أحمد حجازي المحترف المصري قائد فريق نيوم.
نرشح لكم
بينتو: الوضع الأمني في السعودية أكثر هدوءا.. وأنشيلوتي أنهى أزمات البرازيل يايسله: ديميرال سيغيب لفترة طويلة.. وهذه وصفة الفوز على الكبار كونسيساو بعد خسارة دربي جدة: الحكم السعودي أفضل من الأجنبي نبيل عماد: مباراة ضمك المقبلة حياة أو موت للفريقين بصافرة مصرية.. الهلال يحقق انتصارا كبيرا أمام النجمة بمشاركة نبيل عماد يايسله يعادل جروس.. الأهلي ينتصر على الاتحاد في دربي جدة ويتصدر الدوري مؤقتا انتهت دربي جدة - الأهلي (3)-(1) الاتحاد.. الراقي ينتصر تشكيل دربي جدة - محرز وتوني يقودان هجوم الأهلي.. والنصيري أساسي مع الاتحاد