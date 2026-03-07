إنتر ميامي: راتب ميسي يتراوح بين 70-80 مليون دولار

كشف خورخي ماس مالك نادي إنتر ميامي الأمريكي راتب ليونيل ميسي مع النادي.

ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي إنتر ميامي

وتوج ميسي مع إنتر ميامي بلقب الدوري الأمريكي عن الموسم الماضي.

وقال ماس لـ بلومبرج: "السبب الذي يجعلني بحاجة إلى رعاة، وأن يكونوا من الطراز العالمي، هو أن اللاعبين مكلفون للغاية. أدفع لميسي، وهو يستحق كل قرش، لكن المبلغ يتراوح بين 70 و80 مليون دولار سنوياً. يشمل كل شيء".

ووفقا لموقع رواتب الدوري الأمريكي يتقاضى ميسي راتبا سنويا قدره 12 مليون دولار يصل بالمكافآت إلى 20 مليون دولار، وهو ما يجعله صاحب أعلى راتب في المسابقة.

وأشارت تقارير سابقة عند توقيع ميسي للفريق الأمريكي أن الأرجنتيني يحصل على نسبة من مبيعات بث المسابقة عبر منصة "آبل" وكذلك حصة من مبيعات شركة "أديداس" لقمصان الدوري الأمريكي والنادي.

وجدد ميسي عقده مؤخرا مع إنتر ميامي حتى نهاية موسم 2028-29.

ويستعد إنتر ميامي للقاء دي سي يونايتد مساء اليوم السبت، في الجولة الثالثة من الدوري الأمريكي.

وبدأ الفريق موسمه بالخسارة من لوس أنجلوس 3-2 ثم الفوز على أورلاندو سيتي 4-2.