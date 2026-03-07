إنتر ميامي: راتب ميسي يتراوح بين 70-80 مليون دولار

السبت، 07 مارس 2026 - 22:17

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - إنتر ميامي

كشف خورخي ماس مالك نادي إنتر ميامي الأمريكي راتب ليونيل ميسي مع النادي.

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

إنتر ميامي

وتوج ميسي مع إنتر ميامي بلقب الدوري الأمريكي عن الموسم الماضي.

وقال ماس لـ بلومبرج: "السبب الذي يجعلني بحاجة إلى رعاة، وأن يكونوا من الطراز العالمي، هو أن اللاعبين مكلفون للغاية. أدفع لميسي، وهو يستحق كل قرش، لكن المبلغ يتراوح بين 70 و80 مليون دولار سنوياً. يشمل كل شيء".

ووفقا لموقع رواتب الدوري الأمريكي يتقاضى ميسي راتبا سنويا قدره 12 مليون دولار يصل بالمكافآت إلى 20 مليون دولار، وهو ما يجعله صاحب أعلى راتب في المسابقة.

وأشارت تقارير سابقة عند توقيع ميسي للفريق الأمريكي أن الأرجنتيني يحصل على نسبة من مبيعات بث المسابقة عبر منصة "آبل" وكذلك حصة من مبيعات شركة "أديداس" لقمصان الدوري الأمريكي والنادي.

وجدد ميسي عقده مؤخرا مع إنتر ميامي حتى نهاية موسم 2028-29.

ويستعد إنتر ميامي للقاء دي سي يونايتد مساء اليوم السبت، في الجولة الثالثة من الدوري الأمريكي.

وبدأ الفريق موسمه بالخسارة من لوس أنجلوس 3-2 ثم الفوز على أورلاندو سيتي 4-2.

ليونيل ميسي الدوري الأمريكي إنتر ميامي
نرشح لكم
ماسكيرانو: كنت أعتقد أننا سنتحدث عن كرة القدم مع ترامب قبل مواجهة مصر.. البرازيل تعلن مواجهة بنما وديا استعدادا لـ كأس العالم 2026 اجتمع مع صديقه القديم.. لينجارد إلى كورينثيانز البرازيلي ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر تقرير: قطر تتمسك باستضافة مباراة إسبانيا والأرجنتين خلفا لفيليبي لويس.. البرتغالي جارديم مدربا لفلامنجو يويفا ينفي دراسة ملاعب بديلة لكأس فيناليسيما.. ويحدد موعد القرار النهائي تقرير: المغرب بين المرشحين لاستضافة كأس فيناليسيما بين إسبانيا والأرجنتين
أخر الأخبار
دربي إسطنبول الأوروبي.. جالاتاسراي يوقف سلسلة بشكتاش ويوسع الفارق مع فنربخشة دقيقة | الكرة الأوروبية
في غياب رونالدو وحجازي.. النصر يهزم نيوم ويتصدر الدوري السعودي 39 دقيقة | سعودي في الجول
بروفه لنهائي كأس إسبانيا.. أتلتيكو مدريد يحقق انتصارا ثمينا أمام ريال سوسيداد ساعة | الكرة الأوروبية
تشيلسي يتفادى مفاجآت كأس إنجلترا ويتأهل أمام ريكسهام ساعة | الدوري الإنجليزي
إنتر ميامي: راتب ميسي يتراوح بين 70-80 مليون دولار ساعة | أمريكا
آس: شكوك حول مشاركة كاريراس أمام مانشستر سيتي ساعة | الكرة الأوروبية
مع مادونا.. سيلتا فيجو ورحلة البحث عن قميصه منذ 1990 ساعة | الدوري الإسباني
مباشر كأس إنجلترا – نيوكاسل (1)-(3) مانشستر سيتي.. جوووول مرموش ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 2 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 3 طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: الإدارة القانونية تدرس الإجراءات اللازمة ضد بيانات بيراميدز
/articles/524764/إنتر-ميامي-راتب-ميسي-يتراوح-بين-70-80-مليون-دولار