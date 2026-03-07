مع مادونا.. سيلتا فيجو ورحلة البحث عن قميصه منذ 1990

عرف نادي سيلتا فيجو الطريق صوب قميصه الذي ظل يبحث عنه ما يقارب 36 عاما.

وبدأ النادي حملة منذ أيام قليلة للبحث عن قميص سيلتا فيجو الذي ارتدته المغنية الشهيرة "مادونا" في جولتها "بلوند أمبيشن" الأوروبية وظهرت به في مدينة فيجو في عام 1990.

وأصدر النادي بيانا منذ أيام أبدى فيه رغبته في استعادة القميص "الفريد الذي لا يُعوض" لإضافته لأرشيفه التاريخي".

وجاء في بيان للنادي: "في تلك الليلة، ارتدت الفنانة قميص سيلتا فيجو الذي يحمل الرقم 5 الخاص بالمدافع السابق خوسيه مانويل إسبينوزا".

"أصبحت هذه اللحظة، التي التقطها المصور فيكتور دي لاس هيراس، صورةً أيقونية في تاريخ النادي والمدينة. بعد العرض، اختفى القميص، وظل مكانه مجهولاً منذ ذلك الحين".

"بعد 36 عاماً، يناشد النادي جميع مشجعي سيلتا فيجو للمساعدة في العثور على القميص، بهدف إضافته إلى أرشيفه التاريخي. بالنسبة لسيلتا فيجو، يُعد هذا القميص قطعةً فريدةً لا تُعوَّض، تُشكِّل جزءاً من تراثه العاطفي. لهذا السبب، يُقدِّر النادي أي معلومات ذات صلة بمكان وجود القميص الذي ارتدته مادونا على مسرح بالايدوس".

ومن جانبها أرسلت ماريان مورينيو رئيسة النادي الإسبانية رسالة إلى مادونا لطلب مساعدتها نشرتها عبر "إنستجرام":

مادونا، أكتب إليكم لأطلب مساعدتكم في أمر يعني لنا الكثير.

في 29 يوليو عام 1990، قدمتم عرضاً حياً على ملعبنا، بالايدوس، معقل نادي سيلتا فيجو، النادي الذي أتشرف برئاسته. في تلك الليلة، تشرفنا برؤيتكم ترتدون قميصنا الأزرق السماوي.

لا تزال هذه الذكرى العزيزة حية في قلوب مشجعينا. أصبحت صورتك وأنت ترتدي قميصنا أسطورة، وجزءًا من تاريخنا الذي غالبًا ما يُكتب خارج حدود ملعب كرة القدم.

يرى الكثيرون هذا مجرد صدفة. أما أنا فأحب أن أعتقد أن لا شيء يحدث صدفةً.

رغم أن قميصنا لم يكن القميص الوحيد الذي ارتديته على المسرح، إلا أن هذه الصورة الأيقونية اكتسبت بريقًا مختلفًا مع مرور السنين. بمرور الوقت، فهمنا بشكل أفضل ما كنت تمثله آنذاك: التشكيك في الأعراف السائدة ومواجهة من يحاولون فرض ما يمكنك فعله وما لا يمكنك فعله.

في نادينا، نجد أنفسنا في هذا النمط من التفكير.

لهذا السبب نتمسك بالأمل في العثور على الثوب الذي كنت ترتديه. هذا البحث هو فعلٌ من أفعال الذاكرة، ورمزٌ لجزءٍ من التراث العاطفي لنادينا وما يمثله.

يوم الجمعة القادم، الموافق 6 مارس، نودّ أن نرسل إليكم رسالة محبة من ملعبنا، ملعب بالايدوس. ستكون هذه الرسالة في تمام الساعة 8:45 مساءً، قبل مباراة سيلتا فيجو وريال مدريد، بهدف طرح سؤال واحد بسيط عليكم:

هل لديك ذلك القميص؟

إذا كنت تعرفي مكانه، أو إذا كنت ترغبي في الانضمام إلينا في البحث لاستعادته، فيرجى الاتصال بنا عبر رسالة خاصة.

وقبل مواجهة سيلتا فيجو لريال مدريد على ملعب بالايدوس في الجولة 27 من الدوري الإسباني شغّل النادي أغاني مادونا قبل المباراة.

كما وضع صورتها على أرض الملعب وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا دخل لاعبو الفريق لأرض الملعب بقمصان تحمل رسالة للمغنية الأمريكية: "هل تمتلكي القميص يا مادونا؟".

المباراة انتهت بخسارة قاسية لسيلتا فيجو بنتيجة 2-1 في الثواني الأخيرة أمام ريال مدريد، لكن الرد المنتظر جاء في اليوم التالي.

وردت مادونا على منصة "أكس" اليوم السبت، على حساب سيلتا فيجو قائلة: "هذا القميص معلق في أرشيفي! أنا أرتديه وأمثل فريقكم بكل روح!".

This shirt is hanging in my archives! I am wearing and representing your team in spirit!!♥️ https://t.co/JRwzDJQ9Ty — Madonna (@Madonna) March 7, 2026

رد مادونا جاء دون ظهور القميص التاريخي، فهل ستحقق أمنية النادي الإسباني وتهديه القميص الأيقوني؟