دوري NBA – جايسون تايتوم يعود ويشارك بعد تعافيه من إصابة وتر أكيليس

عاد جايسون تايتوم نجم بوسطن سيلتيكس للمشاركة من جديد مع فريقه في دوري كرة السلة الأمريكية، وذلك بعد تعافيه من الإصابة بقطع في وتر أكيليس.

وكان النجم تايتوم تعرض للإصابة بقطع في وتر أكيليس قبل 10 شهور خلال الأدوار الإقصائية من الدوري الأمريكي في الموسم الماضي.

ولعب تايتوم مع فريقه بوسطن أمام دالاس مافريكس والتي فاز بها بوسطن بنتيجة 120-100.

وسجل تايتوم 15 نقطة خلال 27 دقيقة لعبها في المباراة.

ويعد تايتوم أحد أبرز نجوم دوري NBA في المواسم الماضية والنجم الأبرز في فريقه بوسطن سيلتيكس.

ويحتل بوسطن سيلتيكس المركز الثاني بجدول ترتيب القسم الشرقي لدوري NBA خلف ديترويت المتصدر.