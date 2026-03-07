انتهت الدوري الإسباني - أتلتيك بلباو (0)-(1) برشلونة.. تعزيز الصدارة

السبت، 07 مارس 2026 - 21:44

كتب : FilGoal

لامين يامال - برشلونة ضد مايوركا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشر لمباراة أتلتيك بلباو وبرشلونة في الجولة 27 من الدوري الإسباني على ملعب سان ماميس.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 64 نقطة، فيما يقع أتلتيك بلباو في المركز التاسع بـ35 نقطة.

ويمكنكم متابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

نهاية المباراة

ق68: جوووووووووووووووووووووول لبرشلونة لامين يامال يتقدم لبرشلونة

ق49: خطيرة من كوبارسي وتمر بجوار المرمى

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق45+1: خطيرة من فيران توريس بالكعب لكن تمر بجوار المرمى

ق43: خطيرة لأتلتيك بلباو لكن تمر بجوار المرمى

ق42: هدف لبلباو لكن تسلل

ق20: تصويبة قوية من سيلتون سانشيز لكن تمر فوق المرمى

ق6: فيران توريس يهدر فرصة خطيرة جديدة بعد عرضية مميزة من لامين يامال

ق1: خطيرة لفيران توريس ويتصدى حارس بلباو

بداية المباراة

برشلونة الدوري الإسباني أتلتيك بلباو
