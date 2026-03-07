آس: شكوك حول مشاركة كاريراس أمام مانشستر سيتي

السبت، 07 مارس 2026 - 22:00

كتب : FilGoal

ألفارو كاريراس لاعب ريال مدريد ضد فالنسيا

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن موقف ألفارو كاريراس لاعب ريال مدريد من المشاركة أمام مانشستر سيتي بعد الإصابة التي تعرض لها أمام خيتافي في الدوري الإسباني.

وأوضحت صحيفة "آس الإسبانية" أن كاريراس مازال يعاني من آلام في عضلة السمانة والتي تعرض لها أمام خيتافي في الجولة 26 من الدوري الإسباني.

وغاب كاريراس في مباراة ريال مدريد أمام سيلتا فيجو والتي انتهت بانتصار ريال مدريد بهدفين مقابل هدف في الدوري الإسباني.

واكتفى اللاعب اليوم السبت، بالتدريب في الصالة الرياضية وأدى جلسة علاج طبيعي في انتظار تقييم موقفه في وقت لاحق.

وسيتم تقييم حالة اللاعب بشكل يومي لتحديد مدى قدرته على المشاركة أمام مانشستر سيتي الأربعاء المقبل على ملعب سانتياجو بيرنابيو في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وانضم كاريراس لريال مدريد في الصيف قادما من بنفيكا البرتغالي، وينتهي عقده مع ريال مدريد صيف 2031.

وخاض مع ريال مدريد الموسم الحالي 34 مباراة مباراة مسجلا هدفين وصنع هدفين.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي الأربعاء المقبل على ملعب سانتياجو بيرنابيو في ذهاب دور الـ16، على أن تقام مباراة العودة الثلاثاء الموافق 17 مارس على ملعب الاتحاد.

