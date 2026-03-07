تشكيل برشلونة - راشفورد أساسي أمام بلباو لأول مرة منذ شهر.. وبيدري ورافينيا على الدكة

السبت، 07 مارس 2026 - 21:02

كتب : FilGoal

برشلونة ضد ليفانتي

شهد تشكيل برشلونة عدة تغييرات عن مباراة أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا وذلك لمواجهة أتلتيك بلباو في الجولة 27 من الدوري الإسباني على ملعب سان ماميس.

وعاد ماركوس راشفورد إلى التشكيل الأساسي لأول مرة منذ مواجهة ألباسيتي في كأس ملك إسبانيا في الثاني من فبراير الماضي، وأراح هانز فليك مدرب برشلونة رافينيا على مقاعد البدلاء مع بيدري.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 64 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، فيما يمتلك أتلتيك بلباو المركز التاسع برصيد 35 نقطة وبفارق نقطة عن إسبانيول صاحب المركز الثامن.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: جوان جارسيا.

الدفاع: جواو كانسيلو - جيرارد مارتن - باو كوبارسي - إريك جارسيا.

الوسط: مارك كاسادو - مارك بيرنال - داني أولمو.

الهجوم: ماركوس راشفورد - فيران توريس - لامين يامال.

ويبحث برشلونة عن تحقيق الانتصار اليوم لتوسيع الفارق بينه وبين ريال مدريد لـ 4 نقاط قبل مواجهة نيوكاسل الثلاثاء المقبل في دوري أبطال أوروبا.

برشلونة أتلتيك بلباو الدوري الإسباني
