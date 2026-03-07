بمشاركة مصطفى محمد.. موقف نانت في الدوري يتأزم بهزيمة من أنجيه
السبت، 07 مارس 2026 - 20:25
كتب : FilGoal
تأزم موقف نانت بالدوري الفرنسي بعد أن تلقى هزيمة جديدة ضد أنجيه بهدف دون رد في الجولة 25.
مصطفى محمد لاعب منتخب مصر شارك في المباراة كبديل بعد 3 مباريات على التوالي لم يشارك خلالهم في أي دقيقة.
سجل هدف المباراة الوحيد، المغربي أمين سبع بالدقيقة 52.
وشارك محمد كبديل بالدقيقة 66 بعد أن حل بدلا من جاناجو.
وكاد مصطفى أن يسجل هدف التعادل لفريقه بالدقيقة 84 بتسديدة غيرت اتجاهها من الدفاع ولكن الحارس تألق في التصدي لها.
الهزيمة أوقفت رصيد نانت عند النقطة 17 في المركز الـ 17 وقبل الأخير، بفارق 7 نقاط عن نيس صاحب المركز الـ 15 غير المؤدي للهبوط، بينما ارتغع رصيد أنجيه للنقطة 32 في المركز الـ 11.
وسيلعب نانت مباراته المقبلة بالدوري ضد ستراسبورج يوم الأحد 22 مارس على ملعبه.
