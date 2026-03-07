خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر المباريات المؤجلة من الجولة 15

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة 15 المؤجلة من الدوري المصري.

وتقام المباريات المؤجلة خلال الفترة ما بين الإثنين 9 مارس وحتى الأربعاء 11 مارس.

وجاءت المباريات كالتالي:

الإثنين 9 مارس

البنك الأهلي × بيراميدز.. 9:30 مساء - استاد القاهرة.

طلائع الجيش × الأهلي.. 9:30 مساء - استاد الكلية الحربية.

الثلاثاء 10 مارس

الجونة × المصري.. 9:30 مساء - استاد السويس الجديد.

الأربعاء 11 مارس

زد × مودرن سبورت.. 9:30 مساء - استاد القاهرة.

إنبي × الزمالك.. 9:30 مساء - استاد المقاولون العرب.

احجز التذاكر من هنا