خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر المباريات المؤجلة من الجولة 15

السبت، 07 مارس 2026 - 19:00

كتب : FilGoal

درع الدوري المصري

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة 15 المؤجلة من الدوري المصري.

وتقام المباريات المؤجلة خلال الفترة ما بين الإثنين 9 مارس وحتى الأربعاء 11 مارس.

وجاءت المباريات كالتالي:

الإثنين 9 مارس

البنك الأهلي × بيراميدز.. 9:30 مساء - استاد القاهرة.

طلائع الجيش × الأهلي.. 9:30 مساء - استاد الكلية الحربية.

الثلاثاء 10 مارس

الجونة × المصري.. 9:30 مساء - استاد السويس الجديد.

الأربعاء 11 مارس

زد × مودرن سبورت.. 9:30 مساء - استاد القاهرة.

إنبي × الزمالك.. 9:30 مساء - استاد المقاولون العرب.

