خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر المباريات المؤجلة من الجولة 15
السبت، 07 مارس 2026 - 19:00
كتب : FilGoal
أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة 15 المؤجلة من الدوري المصري.
وتقام المباريات المؤجلة خلال الفترة ما بين الإثنين 9 مارس وحتى الأربعاء 11 مارس.
وجاءت المباريات كالتالي:
الإثنين 9 مارس
البنك الأهلي × بيراميدز.. 9:30 مساء - استاد القاهرة.
طلائع الجيش × الأهلي.. 9:30 مساء - استاد الكلية الحربية.
الثلاثاء 10 مارس
الجونة × المصري.. 9:30 مساء - استاد السويس الجديد.
الأربعاء 11 مارس
زد × مودرن سبورت.. 9:30 مساء - استاد القاهرة.
إنبي × الزمالك.. 9:30 مساء - استاد المقاولون العرب.
احجز التذاكر من هنا
نرشح لكم
وزير الشباب والرياضة يزور نادي الإسماعيلي تامر مصطفى: أبارك للزمالك.. لكن الفريق الأفضل هو من خسر فيفا يعلن إيقاف قيد الاتحاد السكندري 3 فترات انتقالات مواعيد مباريات السبت 7 مارس.. الدوري المصري وبرشلونة وكأس إنجلترا محمد شحاتة يعتذر لجماهير الزمالك بعد الطرد أمام الاتحاد السكندري معتمد جمال: طرد شحاتة أثر بالسلب على الأداء.. وسنعالج إهدار الفرص الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد إنبي.. والقناة الناقلة القنال يتلون بالأخضر.. المصري يتفوق على الإسماعيلي بثنائية ويضمن مراكز الـ 7 الكبار