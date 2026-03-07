وفد من اتحاد الكرة يزور أمريكا للتجهيز للمشاركة في كأس العالم

السبت، 07 مارس 2026 - 18:37

كتب : FilGoal

منتخب مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم سفر وفدا لأمريكا استعدادا لكأس العالم.

ويسافر الوفد ضمن خطة اتحاد الكرة، لضمان أعلى درجات الجاهزية قبل، وللوقوف على الترتيبات الإدارية واللوجيستية والفتيىة المتعلقة ببرنامج الإعداد.

ويضم الوفد، الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا، الذي سيشارك في سلسلة من ورش العمل التخصصية للكوارد الطبية، بهدف الاطلاع على أحد النظم والإجراءات الطبية المعتمدة عالميا.

أخبار متعلقة:
الكشف عن مواعيد مباريات منتخب مصر للناشئين في بطولة شمال إفريقيا كرة نسائية - مدرب منتخب مصر: قررنا تأجيل خطتنا بعد الموعد الجديد لكأس إفريقيا كرة نسائية - تحديد موعد نهائي كأس مصر قبل مواجهة مصر.. البرازيل تعلن مواجهة بنما وديا استعدادا لـ كأس العالم 2026

وتتضمن الزيارة برنامج للجولات الميدانية لتفقد مقر إقماة المنتخب، بالإضافة إلى الملاعب ومواقع التدريب المقترحة، لضمان مطابقتها لأعلى المعايير المطلوبة.

وتقام بطولة كأس العالم 2026 خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، في كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة السابعة بكأس العالم بجانب كل من، إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.

اتحاد الكرة منتخب مصر كأس العالم 2026
نرشح لكم
الكشف عن مواعيد مباريات منتخب مصر للناشئين في بطولة شمال إفريقيا اتحاد الكرة: لم نتفاوض على نقل ودية مصر والسعودية من قطر حتى هذه اللحظة تقرير: فيفا يرفض اقتراح زيادة عدد اللاعبين في قائمة كل منتخب بمنافسات كأس العالم أبو زهرة: كل الحلول مطروحة لإقامة مباراة مصر ضد السعودية الودية بمشاركة الزمالك والمصري.. جميع مواعيد مباريات ربع نهائي الكونفدرالية تحضيرا لتصفيات كأس إفريقيا.. حسين عبد اللطيف يعلن قائمة منتخب مصر للناشئين ترامب: انسحاب إيران من كأس العالم لا يهمني.. إنها على وشك الإنهيار مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: مباراة مصر السعودية الودية قد تقام في القاهرة
أخر الأخبار
خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر المباريات المؤجلة من الجولة 15 ساعة | الدوري المصري
وفد من اتحاد الكرة يزور أمريكا للتجهيز للمشاركة في كأس العالم ساعة | منتخب مصر
ليفربول يمدد عقد ريان جرافنبرخ 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
للمباراة الرابعة تواليا.. مصطفى محمد يجلس على مقاعد بدلاء نانت ضد أنجيه 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الكشف عن مواعيد مباريات منتخب مصر للناشئين في بطولة شمال إفريقيا 2 ساعة | منتخب مصر
التجربة الأخيرة قبل مواجهة الأهلي.. الترجي يفوز على مستقبل المرسى 2 ساعة | الوطن العربي
سبورت: مع فريق الشباب.. حمزة عبد الكريم قد يشارك غدا لأول مرة بقميص برشلونة 3 ساعة | الدوري الإسباني
إلى ربع النهائي.. صاروخا مادويكي وإيزي يقودان أرسنال لعبور مانسفيلد 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 2 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 3 طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: الإدارة القانونية تدرس الإجراءات اللازمة ضد بيانات بيراميدز
/articles/524751/وفد-من-اتحاد-الكرة-يزور-أمريكا-للتجهيز-للمشاركة-في-كأس-العالم