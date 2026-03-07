وفد من اتحاد الكرة يزور أمريكا للتجهيز للمشاركة في كأس العالم

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم سفر وفدا لأمريكا استعدادا لكأس العالم.

ويسافر الوفد ضمن خطة اتحاد الكرة، لضمان أعلى درجات الجاهزية قبل، وللوقوف على الترتيبات الإدارية واللوجيستية والفتيىة المتعلقة ببرنامج الإعداد.

ويضم الوفد، الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا، الذي سيشارك في سلسلة من ورش العمل التخصصية للكوارد الطبية، بهدف الاطلاع على أحد النظم والإجراءات الطبية المعتمدة عالميا.

وتتضمن الزيارة برنامج للجولات الميدانية لتفقد مقر إقماة المنتخب، بالإضافة إلى الملاعب ومواقع التدريب المقترحة، لضمان مطابقتها لأعلى المعايير المطلوبة.

وتقام بطولة كأس العالم 2026 خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، في كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة السابعة بكأس العالم بجانب كل من، إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.