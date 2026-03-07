للمباراة الرابعة تواليا.. مصطفى محمد يجلس على مقاعد بدلاء نانت ضد أنجيه

السبت، 07 مارس 2026 - 17:31

جلس مصطفى محمد مهاجم نانت على مقاعد بدلاء فريقه خلال مواجهة أنجيه.

النادي : نانت

ويلتقي نانت مع أنجيه على ملعب الأول بالجولة 25 من الدوري الفرنسي.

ويتواجد مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت للمباراة الرابعة على التوالي بعد مواجهات ليل وموناكو ولو هافر الذين لم يشارك خلالهم بأي دقيقة.

ومنذ عودته من أمم إفريقيا لعب بشكل أساسي في 3 مواجهات أمام كل من نيس ولوريان وليون على الترتيب.

ونجح وقتها مصطفى محمد من التسجيل أمام نيس في 25 يناير الماضي وكان ذلك آخر أهدافه مع الفريق.

ويعاني نانت في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، إذ يتواجد في المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 17 نقطة.

وخاض مصطفى محمد 18 مباراة مع نانت هذا الموسم في الدوري وسجل 3 أهداف.

ولعب مصطفى محمد 965 دقيقة فقط بما يقارب من 9 مباريات ونصف تقريبا.

