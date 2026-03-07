الكشف عن مواعيد مباريات منتخب مصر للناشئين في بطولة شمال إفريقيا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد مباريات منتخب مصر للناشئين ببطولة شمال إفريقيا.

وتقام بطولة شمال إفريقيا خلال الفترة ما بين 27 مارس الجاري وحتى 5 أبريل.

وتقام البطولة في ليبيا، وتعد هي المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا.

وجاءت مباريات منتخب مصر خلال البطولة كالتالي:

مصر × تونس - 27 مارس.

مصر × المغرب - 30 مارس.

مصر × ليبيا - 2 أبريل.

مصر × الجزائر - 5 أبريل.

وتتأهل أول 3 فرق إلى كأس الأمم الإفريقية المقررة في إبريل المقبل، ولم يتم الكشف بعد عن مستضيفها وسط تقارير تفيد باقتراب المغرب من استضافة البطولة.

ويقود منتخب الناشئين مواليد 2009 المدرب حسين عبد اللطيف، ويعاونه عبد الستار صبري، وأمير عبد الحميد مدربا للحارس.

ومن المنتظر أن يسافر منتخب مصر إلى ليبيا مباشرة عقب نهاية شهر رمضان للمشاركة في البطولة.