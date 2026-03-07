التجربة الأخيرة قبل مواجهة الأهلي.. الترجي يفوز على مستقبل المرسى

حقق الترجي الفوز على مستقبل المرسى بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب رادس بالجولة 23 من الدوري التونسي.

حمزة الجلاصي سجل هدف الترجي الوحيد في المباراة من ركلة جزاء بالدقيقة العاشرة من عمر المباراة.

الفوز رفع رصيد الترجي للنقطة 53 في صدارة جدول ترتيب الدوري التونسي بفارق 5 نقاط عن الإفريقي والذي سيلعب غدا ضد اتحاد بن قردان.

المباراة كانت هي الأخيرة للترجي قبل مواجهة الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الترجي مع الأهلي يوم الأحد 15 مارس على ملعب رادس في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الإياب على استاد القاهرة يوم السبت 21 مارس.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد قرر معاقبة الأهلي بمنع جماهيره من الحضور مباراتين مع إيقاف التنفيذ في واحدة بسبب أحداث مباراة الجيش الملكي.

وسيخوض الأهلي مباراة الترجي بدون حضور جماهيري، على أن تحضر جماهيره في المباراة التالية حال تأهله لنصف النهائي.

وتأهل الأهلي لربع النهائي كمتصدر لمجموعته، بينما احتل الترجي المركز الثاني بمجموعته.

