سبورت: مع فريق الشباب.. حمزة عبد الكريم قد يشارك غدا لأول مرة بقميص برشلونة

السبت، 07 مارس 2026 - 16:43

كتب : FilGoal

حمزة عبد الكريم - برشلونة

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن اقتراب حمزة عبد الكريم من المشاركة بقميص برشلونة.

المشاركة قد لا تأتي مع برشلونة أتليتك، أو الفريق الرديف لبرشلونة ولكن مع فريق الشباب.

ويستعد فريق الشباب لمواجهة ويسكا غدا الأحد، وقد يشارك عبد الكريم مع الفريق.

المشاركة قد تأتي حتى يتمكن اللاعب المصري من الاندماج مع الأجواء بشكل تدريجي قبل المشاركة مع الفريق الرديف، وهو فريقه الأساسي.

فريق الشباب ببرشلونة، هو الفريق الذي يصعد منه اللاعبين على الأغلب إلى الفريق الأول، أمثال ليونيل ميسي وأندريس إنييستا وتشافي هيرنانديز ولامين يامال، وعدد من اللاعبين الحاليين الذين لم يمرون على الرديف قبل الصعود للفريق الأول.

وأبدى جوليانو بيليتي المدير الفني لفريق برشلونة أتلتيك إعجابه بحمزة عبد الكريم.

وقال المدرب البرازيلي عبر صحيفة سبورت: "موهبة حمزة عبد الكريم واعدة وأشعر بالرضا عما شاهدته منه في التدريبات".

وأضاف "حمزة عبد الكريم يتدرب بشكل جيد وتأقلم معنا، من الواضح أنه متحمس لإظهار ما لديه".

وأنهى حديثه قائلا: "مسألة مشاركته من عدمها ارتبطت بالإجراءات والأوراق اللازمة للحصول على الموافقة من أجل الظهور للمرة الأولى في المباريات".

وتأجل ظهور عبد الكريم مع برشلونة لإتمام إجراءات إقامته وتصريح عمله

وكشف أشرف بن عياد الصحفي بصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية في وقت سابق "حمزة عبد الكريم حصل على تصريح العمل".

وتدرب حمزة مع منتخب مصر للشباب في الأيام الأخيرة وفق برنامج بدني أعده الجهاز الفني لبرشلونة، قبل العودة إلى إسبانيا.

وكشف اتحاد الكرة في بيان رسمي، عن تلقيه إخطارا رسميا من برشلونة بضرورة عودة اللاعب إلى إسبانيا.

وأوضح اتحاد الكرة في بيانه "أوضح النادي الإسباني في خطابه أن الإجراءات، الخاصة باستخراج تصريح العمل، والوثائق الإدارية اللازمة لتواجد اللاعب بصفة قانونية ومستمرة في إسبانيا، قد شارفت على الانتهاء، مما يتطلب حضوره الشخصي لإنهاء الأوراق الرسمية والانتظام في تدريبات الفريق، لضمان استمراريته في المشروع الرياضي للنادي".

وسار ملف تسجيل حمزة عبد الكريم ببطء منذ إعلان انضمامه للفريق الكاتالوني خلال انتقالات الشتاء.

مطلع فبراير، أعلن برشلونة ضم حمزة عبد الكريم قادما من الأهلي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

ومن المفترض أن يبدأ حمزة مشواره مع النادي الكتالوني مع الفريق الرديف الذي يمد الفريق الأول باللاعبين.

وأصبح حمزة عبد الكريم أول لاعب مصري يرتدي قميص العملاق الإسباني.

مهاجم منتخب مصر للناشئين ظهر بمستوى جيد مع الفراعنة الصغار، ليتلقطه نادي برشلونة ويضمه لصفوف الفريق الثاني.

وتواجد عبد الكريم في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما والذي ودع فيه منتخب مصر من دور الـ 32 أمام سويسرا.

برشلونة حمزة عبد الكريم
