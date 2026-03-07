بينتو: الوضع الأمني في السعودية أكثر هدوءا.. وأنشيلوتي أنهى أزمات البرازيل

السبت، 07 مارس 2026 - 15:59

كتب : FilGoal

بينتو - حارس مرمى النصر

وصف البرازيلي بينتو ماثيوس حارس النصر السعودي، الأجواء في السعودية بالهادئة.

وتعرضت عواصم بعض الدول العربية الآسيوية للقصف جراء الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال بينتو ماثيوس حارس النصر السعودي عبر شبكة "جلوبو" البرازيلية: "الوضع الأمني في السعودية أكثر هدوءا، وطمأننا مسؤولو النادي أيضا".

أخبار متعلقة:
الاتحاد السعودي يجتمع مع الهلال والنصر وأهلي واتحاد جدة لبحث أزمة تأجيل المباريات جواو فيليكس: التتويج مع النصر بلقب الدوري السعودي أهم من أي ألقاب فردية بعد 10 جولات.. رباعية النصر ضد الحزم تقوده لاستعادة صدارة الدوري السعودي ثلاثية ضائعة تكلف الصدارة.. اتحاد جدة يهدي قمة الدوري السعودي لـ النصر بتعادل مع الهلال

وشدد "الناس هنا واثقون جدا من إجراءاتهم الأمنية، وإذا حدث أي شيء، سيبلغوننا بأسرع وقت ممكن وسيساعدوننا إذا اضطررنا لمغادرة البلاد".

وتألق بينتو مع النصر مؤخرا وقاده لتحقيق 8 انتصارات متتالية مع الحفاظ على شباكه، وتصدر ترتيب الدوري السعودي، رغم أنه قريبا من الرحيل.

وأوضح الحارس البرازيلي "اتفقت على كل شيء مع جنوى الإيطالي، وجهزت حقائبي للسفر، وكنت أشاهد مباراة النصر ضد الهلال من البيت ولكن طرد نواف العقيدي (حارس النصر) أمام الهلال جعل رئيس النادي يتواصل معي وأخبرني أنه علي البقاء ومنعني من السفر".

وتابع "عدت للمشاركة ونجحت في الحفاظ على شباكي في 8 مباريات وهذا الرقم القياسي الأول لي مع الفريق، وفي دوري غزير بالأهداف مثل الدوري السعودي"

وعن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب منتخب البرايزل قال الحارس الدولي: "أنشيلوتي غير المناخ تماما بعد وصوله. لم يكن المنتخب البرازيلي في أفضل حالاته، وكانت هناك الكثير من الخلافات. منذ وصوله، هدأت الأمور، فهو مدرب غني عن التعريف".

وأتم تصريحاته "أكن كل الاحترام والتقدير لدوريفال ودينيز أيضا، لكن أنشيلوتي يبقى أنشيلوتي".

ويستعد أنشيلوتي لقيادة منتخب البرازيل في منافسات كاس العالم 2026 الصيف المقبل.

الدوري السعودي النصر السعودي
نرشح لكم
يايسله: ديميرال سيغيب لفترة طويلة.. وهذه وصفة الفوز على الكبار كونسيساو بعد خسارة دربي جدة: الحكم السعودي أفضل من الأجنبي نبيل عماد: مباراة ضمك المقبلة حياة أو موت للفريقين بصافرة مصرية.. الهلال يحقق انتصارا كبيرا أمام النجمة بمشاركة نبيل عماد يايسله يعادل جروس.. الأهلي ينتصر على الاتحاد في دربي جدة ويتصدر الدوري مؤقتا انتهت دربي جدة - الأهلي (3)-(1) الاتحاد.. الراقي ينتصر تشكيل دربي جدة - محرز وتوني يقودان هجوم الأهلي.. والنصيري أساسي مع الاتحاد مدرب النصر: إصابة رونالدو أصعب مما كنا نتوقع
أخر الأخبار
للمباراة الرابعة على التوالي. مصطفى محمد يجلس على مقاعد بدلاء نانت ضد أنجيه 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
الكشف عن مواعيد مباريات منتخب مصر للناشئين في بطولة شمال إفريقيا 18 دقيقة | منتخب مصر
التجربة الأخيرة قبل مواجهة الأهلي.. الترجي يفوز على مستقبل المرسى 28 دقيقة | الوطن العربي
سبورت: مع فريق الشباب.. حمزة عبد الكريم قد يشارك غدا لأول مرة بقميص برشلونة 56 دقيقة | الدوري الإسباني
إلى ربع النهائي.. صاروخي مادويكي وإيزي يقودان أرسنال لعبور مانسفيلد ساعة | الدوري الإنجليزي
ماركا: برناردو سيلفا سيرحل عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم ساعة | الدوري الإنجليزي
بينتو: الوضع الأمني في السعودية أكثر هدوءا.. وأنشيلوتي أنهى أزمات البرازيل ساعة | سعودي في الجول
بايرن يعلن إصابة نوير.. وتقرير يكشف موقفه من مواجهة أتالانتا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 2 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 3 طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: الإدارة القانونية تدرس الإجراءات اللازمة ضد بيانات بيراميدز
/articles/524743/بينتو-الوضع-الأمني-في-السعودية-أكثر-هدوءا-وأنشيلوتي-أنهى-أزمات-البرازيل