بينتو: الوضع الأمني في السعودية أكثر هدوءا.. وأنشيلوتي أنهى أزمات البرازيل

وصف البرازيلي بينتو ماثيوس حارس النصر السعودي، الأجواء في السعودية بالهادئة.

وتعرضت عواصم بعض الدول العربية الآسيوية للقصف جراء الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال بينتو ماثيوس حارس النصر السعودي عبر شبكة "جلوبو" البرازيلية: "الوضع الأمني في السعودية أكثر هدوءا، وطمأننا مسؤولو النادي أيضا".

وشدد "الناس هنا واثقون جدا من إجراءاتهم الأمنية، وإذا حدث أي شيء، سيبلغوننا بأسرع وقت ممكن وسيساعدوننا إذا اضطررنا لمغادرة البلاد".

وتألق بينتو مع النصر مؤخرا وقاده لتحقيق 8 انتصارات متتالية مع الحفاظ على شباكه، وتصدر ترتيب الدوري السعودي، رغم أنه قريبا من الرحيل.

وأوضح الحارس البرازيلي "اتفقت على كل شيء مع جنوى الإيطالي، وجهزت حقائبي للسفر، وكنت أشاهد مباراة النصر ضد الهلال من البيت ولكن طرد نواف العقيدي (حارس النصر) أمام الهلال جعل رئيس النادي يتواصل معي وأخبرني أنه علي البقاء ومنعني من السفر".

وتابع "عدت للمشاركة ونجحت في الحفاظ على شباكي في 8 مباريات وهذا الرقم القياسي الأول لي مع الفريق، وفي دوري غزير بالأهداف مثل الدوري السعودي"

وعن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب منتخب البرايزل قال الحارس الدولي: "أنشيلوتي غير المناخ تماما بعد وصوله. لم يكن المنتخب البرازيلي في أفضل حالاته، وكانت هناك الكثير من الخلافات. منذ وصوله، هدأت الأمور، فهو مدرب غني عن التعريف".

وأتم تصريحاته "أكن كل الاحترام والتقدير لدوريفال ودينيز أيضا، لكن أنشيلوتي يبقى أنشيلوتي".

ويستعد أنشيلوتي لقيادة منتخب البرازيل في منافسات كاس العالم 2026 الصيف المقبل.